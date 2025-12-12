CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Ozon: ИИ стал рабочим инструментом для более 60% малых предпринимателей в России

Ozon выяснил, как малый и средний бизнес в России применяет искусственный интеллект. Опрос показал, что 61% предпринимателей уже используют ИИ-инструменты для работы на маркетплейсах, но почти половина сталкивается с трудностями из-за нехватки знаний. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Исследование охватило преимущественно микробизнес и небольшие команды: 73% респондентов работают в одиночку или в команде до пяти человек.

Чаще всего ИИ задействуют в создании контента: 84% опрошенных предпринимателей используют нейросети для создания описаний, подбора заголовков и работы с изображениями в карточках товаров.

Еще 50% применяют ИИ для генерации текстов для социальных сетей, рекламы и email-рассылок, а 40% — для коммуникации с клиентами через чат-боты и ответов на отзывы.

Также 42% предпринимателей признались, что не знают, как правильно пользоваться ИИ-сервисами. Каждый четвертый столкнулся с ошибками: нейросети иногда выдают неточные описания товаров, неверные данные или некорректно отвечают покупателям в чатах. Несмотря на это, 63% верят, что в ближайшие годы ИИ повысит эффективность их бизнеса.

В исследовании отмечается, что предприниматели чаще всего выбирают зарубежные ИИ-сервисы, такие как ChatGPT (65% пользователей), но активно осваивают и российские решенияYandexGPT (40%) и GigaChat (29%). При этом 51% респондентов используют сразу два–три разных инструмента регулярно.


