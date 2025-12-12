CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Ученые МГУ изучили, как общество воспринимает искусственный интеллект

Доцентом ВМК МГУ было исследовано отражение искусственного интеллекта в современной культуре — от СМИ до социальных сетей. Исследование показало: в общественном восприятии преобладает позитивная оценка ИИ. Чаще всего он рассматривается как полезный инструмент, улучшающий качество жизни — от диагностики болезней и обеспечения безопасности до персонализированных сервисов и экономического роста. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Негативные оценки также присутствуют, но они касаются в первую очередь риска потери рабочих мест из-за автоматизации, использования ИИ мошенниками и опасений перед возможным «восстанием машин». Эти страхи подпитываются художественной литературой и кино, тогда как официальные источники и СМИ чаще транслируют оптимизм.

«Общественная рефлексия по поводу искусственного интеллекта становится частью культуры. Важно, что ИИ обсуждается не только в профессиональных кругах, но и в массовом сознании, где он соотносится с базовыми ценностями — безопасностью, свободой, идентичностью. Это говорит о том, что искусственный интеллект уже занял прочное место в культурном контексте современности», — сказала Евгения Беликова, доцент кафедры английского языка ВМК МГУ.

Автор подчеркивает: изучение общественного мнения об ИИ помогает лучше понять культурные изменения, вызванные его внедрением, и может стать основой для разработки этических и социальных стандартов в цифровой эпоху.

