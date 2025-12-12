Утром таблицы, днем презентации: VK Workspace изучил привычки россиян при работе с онлайн-файлами

Аналитики корпоративной платформы для коммуникаций VK Workspace от VK Tech изучили тенденции работы офисных сотрудников с онлайн-документами по всей России и выявили различия между регионами. Россияне работают с таблицами и текстами преимущественно по утрам, а с презентациями – после обеда. В Приволжском, Южном, Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах люди обычно начинают работать с онлайн-документами немного раньше, чем в центре, на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке. Об этом CNews сообщили представители VK.

Для исследования использовались обезличенные данные об активности более чем полутора миллиона ежемесячных активных пользователей платформы для корпоративных коммуникаций VK WorkSpace с 1 сентября по 30 ноября 2025 г.

Россияне начинают рабочий день с таблиц, а над презентациями работают после обеда

Пользователи по всей России в основном работают онлайн с документами и таблицами, реже – с презентациями. Сотрудники чаще всего открывают таблицы в 9:00, текстовые документы – в 11:00, а презентации – в 14:00.

«Статистика отражает особенности ритма офисного дня в различных сферах. VK Workspace часто используют в нефтегазовой, финансовой, IT, государственной, энергетической отраслях, а также ритейле, и многих других сферах. Утром сотрудники часто работают с таблицами и текстами «на свежую голову», а после обеда занимаются более творческими задачи по оформлению и сбору презентаций, а также готовятся к встречам и выступлениям во второй половине дня», – сказал руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.

Некоторые россияне не оставляют работу и на выходных: в субботу и воскресенье доля открытий таблиц, документов и презентаций составляет почти 4% от общего количества открытий в течение рабочей недели.

Россияне чаще всего создают общий доступ к облачным папкам: 53% пользователей формировали ссылки для совместного использования данного типа файлов. 27% пользователей делились ссылками на различные документы (таблицы, тексты, презентации) – это второй по популярности тип материалов для коллаборативной работы. 20% пользователей делились PDF-документами, по 9% – видео и изображениями.

Тенденции работы с онлайн-файлами в регионах России

В Приволжском, Южном, Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах медианное время работы с файлами — 12:00. Это означает, что типичный период активности в онлайн-документах у жителей этих регионов смещен на более ранние часы дня по местному часовому поясу. В Центральном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах медианный час — 13:00. В данных регионах активность в онлайн-документах смещена на более позднее время в локальном часовом поясе.