CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

В картах «Авито Недвижимости» появилась реклама

Команда «Авито AdTech» открыла новые места для показа рекламы на площадке. Теперь в качестве плейсмента брендам доступны карты в разделе «Авито Недвижимость». Это помогает рекламодателям привлекать внимание аудитории, заинтересованной в покупке или аренде квартир, загородных домов или коммерческих помещений. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Каждый месяц в «Авито Недвижимость» заходит 43 млн пользователей. Они видят не только предложения о продаже, аренде или бронировании объектов, но и карты с их расположением. Это помогает аудитории выбирать наиболее удобную локацию в нескольких категориях: «Новостройки», «Вторичная недвижимость», «Коммерческая недвижимость», «Дома и дачи» и «Долгосрочная аренда».

Показ рекламы в этом разделе позволяет компаниям привлекать высокодоходную аудиторию с мотивацией совершить сделку, а нативный формат размещения в виде точки на карте не отвлекает пользователей от просмотра основного контента.

av2.jpg

Авито

«Паттерны поведения пользователей в онлайне становятся сложнее. Аудитория продолжает замечать рекламу, однако запрос на комплексные форматы становится более явным. Это объяснимо: сегодня мы все ждем от бизнесов не просто рекламных сообщений, а дополнительной ценности и органичной встройки в повседневный пользовательский путь. Реклама в формате точки на картах «Авито Недвижимости» отвечает этому запросу. Новый инструмент позволяет брендам выделяться на фоне конкурентов за счет нестандартной механики, а пользователям — получать релевантные предложения и не отвлекаться от решения задач на площадке», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

При нажатии на баннер посетитель раздела увидит детальную информацию о предложении и кнопку с призывом перейти на сайт рекламодателя. Новый инструмент подойдет разным бизнесам. Среди них не только застройщики или строительные компании, но и банки, телеком, автомобильные бренды и другие категории рекламодателей.

Формат показывается в мобильной и веб-версии «Авито», а также в приложениях площадки для iOS и Android. Рекламу видит аудитория, которая вероятнее заинтересуется предложением бизнеса. Для этого алгоритмы платформы учитывают действия пользователей на Авито: поисковые запросы, просмотры товаров, историю покупок и др.

Запустить рекламу в картах «Авито Недвижимости» можно эксклюзивно и с оплатой по CPM. На данном этапе настроить формат можно через менеджера компании или заявку на сайте «Авито Рекламы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

Microsoft пообещала прекратить разработку сверхинтеллекта, если он станет угрозой для человечества

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Закрылся популярнейший пиратский онлайн-кинотеатр крупнейшей страны мира

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Власти ужесточили правила попадания ИТ-решений для генеративного ИИ в реестр российского ПО. Это ударит по малым и средним ИТ-разработчикам

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще