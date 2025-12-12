CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Импортонезависимость
|

В RuStore чаще всего скачивают полезные инструменты

В магазине приложений RuStore категория «полезные инструменты» впервые за три года обогнала финансовые приложения по количеству скачиваний. Это произошло на фоне увеличения ежемесячной аудитории магазина до 65,5 млн — половины всех пользователей Рунета. Также увеличилось количество эксклюзивных пользователей с RuStore — с начала 2025 г. показатель вырос на 23%. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

«RuStore сегодня — это мост между идеей приложения и миллионами пользователей. Для разработчиков мы создали платформу со всеми условиями для заработка: их доходы за год выросли в четыре раза Мы активно расширяем возможности для российских и иностранных компаний. Например, к ноябрю 2025 г китайские разработчики заработали в 3,5 раза больше, чем годом ранее»,— сказал руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев.

Выбор пользователей

Самые популярные категории по скачиваниям — полезные инструменты занимают 21% всех загрузок, финансы — 18%, покупки — 10%, развлечения — 8%, транспорт — 7%. Лидерами среди приложений стали «Сбербанк Онлайн», Ozon, «Авито», «Яндекс Браузер», «Госуслуги» и Max.

Среди игровых жанров лидируют симуляторы с долей 13%, экшен — 11%, головоломки — 10%, казуальные игры — 8%, RPG — 7% и шутеры — 6%. Топ игр по скачиваниям возглавили: Tanks Blitz с 3 млн скачиваний, «Мир домовят», Black Russia. Кроме того, в список вошли Grand Mobile и Last Day on Earth: Survival.

Новые рынки и устройства

В 2025 г. RuStore развивал партнерства с игровыми студиями из Азиатско-Тихоокеанского региона — Китая, Японии, Вьетнама и Южной Кореи. Особенно заметна активность китайских разработчиков. Число разработчиков из Китая за год увеличилось в 2,5 раза, а количество приложений и игр от них выросло на 40%.

При этом число установок RuStore превысило 150 млн – это смартфоны и планшеты, а также автомобили, проекторы, электронные книги и специализированные гаджеты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Microsoft пообещала прекратить разработку сверхинтеллекта, если он станет угрозой для человечества

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

Закрылся популярнейший пиратский онлайн-кинотеатр крупнейшей страны мира

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Власти ужесточили правила попадания ИТ-решений для генеративного ИИ в реестр российского ПО. Это ударит по малым и средним ИТ-разработчикам

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще