Каталог приложений YaOS на домашних устройствах «Яндекса» с экранами станет открытым для разработчиков

Операционная система для устройств с экранами YaOS с ИИ-ассистентом «Алисой» расширяет возможности для разработчиков приложений. Теперь они могут публиковать свои приложения в каталоге YaOS Store не только для телевизоров, «Модулей» и подключаемых к ТВ колонок, но и для «Станций Дуо Макс». Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

Открытие каталога приложений для всех разработчиков дает им возможность создавать приложения для пользователей устройств «Яндекса», в том числе с тач-интерфейсом, а также улучшит пользовательский опыт на всех устройствах «Яндекса» с экранами. Приложения появятся в каталоге после прохождения модерации (верификация осуществляется через «Госуслуги» в кабинетах «Яндекс ID» для физических и юридических лиц). Среди основных сценариев использования приложений — просмотр контента и развлечения.

Число уникальных устройств, использующих платформу YaOS превышает 5 млн в месяц.

YaOS – операционная система для умных устройств «Яндекса». Она предоставляет доступ к сервисам «Яндекса» и другим приложениям, позволяя пользователям смотреть фильмы, слушать музыку, пользоваться ИИ-ассистентом.

«Станция Дуо Макс» — флагманская умная колонка «Яндекса» с сенсорным 10-дюймовым экраном, мощным звуком и технологией Room Correction. Интерфейс позволяет решать разные задачи, а поворотный экран — просматривать контент. В «Станцию Дуо Макс» встроен модуль Zigbee для управления умным домом, а динамики и сабвуфер дадут пользователям чистый и детализированный звук мощностью 60 Вт.