Приморцы стали больше развлекаться онлайн в уходящем году

Эксперты холдинга ON Media, входящего в группу компаний МТС, изучили, как жители Приморского края проводили свободное время в уходящем году. По данным аналитиков, приморцы стали чаще развлекаться в онлайн среде — читать, слушать музыку и смотреть фильмы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2025 г. жители Приморья на 17,3% больше времени проводили за чтением электронных книг по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Рост отмечается и в сегменте видео и аудиоконтента – приморцы чаще смотрели фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах (+15,7%) и слушали музыку на стиримингах (+13%), чем годом ранее.

В топе читательских предпочтений у жителей региона – мистический детектив «Дело теневого сыска» Екатерины Андреевой, а также эпический фэнтези «Ониксовый шторм» и «Четвертое крыло» из цикла «Эмпирей» американской писательницы Ребекки Яррос.

В онлайн-кинотеатре «Кион» чаще всего выбирали полнометражную картину «Жизнь по вызову», сериал «Виноград», мультсериал «Три кота» и драмеди «Почка».

В музыкальном стриминге «Кион Музыка» у приморских слушателей лидировали «Поезда» от Жени Трофимова и группы «Комната культуры», «Худи» от Джигана, Artik & Asti и Niletto и Homay от башкирской группы AY Yola.

