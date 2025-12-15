Wildberries запускает корпоративные подарочные сертификаты

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запустила возможность приобретения подарочных сертификатов для корпоративных клиентов. Услуга доступна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в России. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Сертификаты подходят для корпоративных программ, подарков к праздникам, мотивационных инициатив и клиентских активностей. Сотрудники компаний, а также их клиенты или партнеры могут активировать сертификаты в своих личных кабинетах и использовать их для покупок на Wildberries.

Процесс оформления сертификатов полностью автоматизирован. Достаточно авторизоваться на сайте Wildberries и перейти в профиль компании. Если же профиль еще не создан, его можно зарегистрировать там же на сайте. После этого на странице оформления сертификатов B2B-покупатели могут выбрать желаемый дизайн и номинал, оформить заказ и получить счет-оферту, которую необходимо оплатить с расчетного счета своей компании или ИП. После оплаты сертификаты появятся в разделе «Ваши сертификаты».

Запуск сертификатов для бизнеса стал частью стратегии развития сервисов для корпоративных покупателей. Чтобы функционал был максимально удобен и интуитивно понятен для бизнес-аудитории, перейти на страницу оформления сертификатов корпоративные клиенты могут прямо с новой B2B-витрины.

Сервис подарочных сертификатов Wildberries уже развивается в B2C-нише. Получатели могут использовать сертификаты для покупок на платформе, выбирая товары из миллионов позиций в разных категориях.