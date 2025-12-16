Аналитика GetPayAll: как семейное положение меняет цифровые привычки россиян и выбор подписок

Сервис GetPayAll провел исследование цифровых привычек россиян и изучил, как семейное положение влияет на выбор сервисов. Аналитики рассмотрели четыре крупных группы пользователей: не состоящие в отношениях, состоящие в отношениях без официального брака, семьи в браке до 5 лет, семьи в браке от 5 до 15 лет, а также семейные пары со стажем более 15 лет. Дополнительно были проанализированы возрастные сегменты от 16 до 55 лет и сопоставлены периоды одиночества, длительность отношений, уровень загруженности, особенности досуга и структура расходов. Исследование охватило более 120 тыс. анонимизированных пользователей. Об этом CNews сообщили представители GetPayAll.

Результаты показали, что семейное положение заметно меняет набор цифровых подписок, а различия усиливаются с возрастом, ростом дохода и изменением жизненных приоритетов.

Как цифровые привычки зависят от отсутствия отношений: фокус на развитие и развлечения

Пользователи, которые не состоят в отношениях, чаще остальных оформляют подписки для саморазвития, творчества и развлечений. По данным GetPayAll, 64% тех, кто живет один, покупают образовательные сервисы вроде Quizlet, Udemy или Busuu, причем 42% из них имеют сразу две и более платформ. Около 58% активно пользуются музыкальными сервисами Spotify или SoundCloud, при этом 33% регулярно меняют подборки и форматы подписок. Сервисы творчества вроде SeaArt, Recraft AI или RunwayML выбирают 47% одиночных пользователей, что почти вдвое больше, чем среди семейных.

Длительность одиночества тоже влияет на набор сервисов. Те, кто один меньше года, активнее всего оформляют игровые подписки и мультимедийные платформы, и таких уже 52%. Те, кто один более трех лет, смещаются в сторону продуктивности: 38% покупают Trello, Notion, Renderforest или WebStorm для обучения и повышения квалификации.

Получается, что одиночество делает поведенческий паттерн более индивидуалистическим и гибким, а подписки становятся инструментом самореализации.

Пользователи в отношениях: совместное потребление растет в два раза

Когда пользователи начинают жить в отношениях, структура подписок меняется уже в первые шесть месяцев, и это отчетливо видно в данных GetPayAll. Сервисы, рассчитанные на совместное использование, выбирают 57% таких пользователей, особенно часто это YouTube Premium, Spotify Family, Netflix, а также облачные инструменты вроде Dropbox или совместные Workspace-платформы.

49% пользователей в отношениях уменьшают долю одиночных обучающих сервисов и увеличивают долю развлечений на двоих. При этом 32% пользователей в отношениях начинают активнее покупать игровые сервисы вроде Steam или Roblox, а 27% добавляют подписки путешествий и кэшбек-платформ. Это объясняется тем, что фаза отношений стимулирует больше совместных активностей и развлечений.

Возраст также играет ключевую роль. В группе 18–25 лет доминируют подписки на музыку и видеосервисы. В группе 25–35 лет растет доля профессиональных подписок, которыми пользуются оба партнера, от Shopify до Vizard AI, и таких уже 36%.

Супружеские пары до 5 лет брака: рациональность растет, импульсивность снижается

Семьи, прожившие в браке до пяти лет, демонстрируют сильный сдвиг в сторону рационального потребления. По исследованиям GetPayAll, 61% таких семей оптимизируют расходы и переходят на семейные тарифы. Это заметнее всего в Spotify, YouTube Premium и Apple-сервисах, где до 44% выбирают семейные планы.

При этом 53% пар с небольшим стажем брака активно используют сервисы для ведения быта и организации дел: Trello, Notion, Smart Host. Подписки на образовательные платформы выбирают 46% семей, причем чаще это сервисы для повышения квалификации. Подписки на развлечения постепенно отходят на второй план, но остаются у 39% пользователей, в основном это игровые сервисы и музыка.

Отдельно стоит отметить сервисы для путешествий и планирования. По данным GetPayAll, 31% семей оформляют подписки авиакомпаний вроде Spirit Airlines, сервисы бронирования и подписки с повышенным кэшбеком. Это связано с тем, что пары начинают планировать бюджеты и делать акцент на совместном опыте.

Семьи от 5 до 15 лет: фокус на стабильность, детей и удобство

Чем больше стаж брака, тем заметнее приоритеты смещаются в область детских сервисов, комфортных приложений для семьи и инструментов продуктивности. В семьях со стажем от 5 до 15 лет образовательные подписки для детей выбирают 58% пользователей: это Quizizz, WordWall, YouTube Kids, Duolingo и другие. По данным GetPayAll, 41% семей используют минимум два детских сервиса одновременно.

На втором месте сервисы развлечений, которые подходят для всей семьи, например Steam и Roblox. Около 47% семей покупают эти подписки на регулярной основе. Инструменты для работы и ведения проектов, такие как WebStorm или Shopify, выбирают уже не для себя, а потому что работа интегрируется в семейный график, и так делают примерно 34% пользователей.

Также становится заметен рост бытовых и финансовых сервисов. 38% семей со стажем от 5 до 15 лет пользуются облачными хранилищами и подписками для автоматизации быта. Сервисы путешествий остаются в списке важного, но уже лишь у 22%.

Семьи более 15 лет: минимализм и утилитарность

Пары, которые живут вместе более 15 лет, отличаются самым сдержанным набором подписок. По данным GetPayAll, у них в среднем всего три-четыре активные подписки, что почти вдвое меньше, чем у пользователей до 30 лет. На первом месте остаются сервисы развлечений: YouTube Premium, Spotify, Steam. На втором — образовательные сервисы для детей, если дети подросткового возраста.

Подписки для работы выбирают лишь 18% пользователей из этой группы. Самыми востребованными остаются утилитарные сервисы: хранение данных, инструменты безопасности, сервисы семейного документооборота. Сервисы творчества и обучения для себя выбирают только 14%, что в три раза меньше, чем среди пользователей, живущих одни.

Возраст также влияет на типы расходов. Пользователи 45+ тратят меньше на активные развлечения, но больше на стабильные сервисы. Платформы, которые обновляют раз в год, предпочитают 52% пользователей со стажем брака более 15 лет.

Молодые родители: отдельная категория с уникальным паттерном поведения

Пользователи, у которых есть дети младше 7 лет, формируют одну из самых ярких групп. По данным GetPayAll, 67% семей с маленькими детьми оформляют сразу несколько детских подписок. Доля образовательных сервисов достигает 62%, что на 40 пунктов выше, чем среди одиночных пользователей.

Но при этом взрослые в таких семьях активно покупают сервисы, которые уменьшают стресс и экономят время. Так, 38% выбирают подписки на музыку и медитации, 29% покупают сервисы автоматизации. Интересно, что сервисы творчества для взрослых растут тоже: их выбирают 24% молодых родителей.

Пользователи признаются, что подписки становятся способом сохранить личное время и снизить нагрузку.

Цифровые привычки и возраст: как семейное положение усиливает различия

Исследование GetPayAll выявило четкую зависимость между возрастом, семейным положением и типом потребления. В возрастной группе 16–21 доминируют игровые сервисы и обучение. В группе 22–30 популярны сервисы продуктивности и профессионального роста. В группе 30–45 активнее всего растут семейные подписки. После 45 лет доминируют утилитарные сервисы.

Если соединить фактор возраста и семейного положения, получается четкий график. В возрасте до 25 лет одиночные пользователи имеют в среднем семь подписок. В возрасте до 25 лет семейные — всего три-четыре. В возрасте 30–40 одиночные пользователи выбирают сервисы для карьеры и развития, семейные — для детей. После 45 поведение снова сближается, но одиночные пользователи остаются более активны.

Исследование GetPayAll показывает, что семейное положение является одним из ключевых факторов, влияющих на выбор цифровых сервисов. Одиночные пользователи стремятся к развитию и развлечениям. Пары в отношениях активнее оформляют сервисы для совместного использования. Молодые семьи рационализируют затраты. Долгие браки выбирают стабильность и минимализм. Семьи с детьми становятся самыми активными пользователями образовательных платформ.