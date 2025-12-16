Blink запускает собственные 3D-карты

Геосоциальное приложение Blink представило карты собственной разработки, сделав следующий шаг к созданию единого цифрового мира для молодых пользователей. Blink Maps стали альтернативой сторонним картографическим решениям и получили авторский визуальный язык, который продолжает стиль и настроение приложения. Об этом CNews сообщили представители Blink.

Раньше в основе Blink использовались сторонние картографические решения от Apple и Google, что было логичным шагом на старте продукта. Однако по мере роста аудитории и развития социальных сценариев стало очевидно, что такие решения не позволяют в полной мере реализовать потенциал карты как живой части приложения. Именно поэтому команда Blink приняла решение полностью переосмыслить карту и создать собственное решение.

Разработка своих карт — один из самых масштабных и технологически сложных проектов в истории Blink. Работа над Blink Maps велась на протяжении нескольких лет и фактически началась еще на ранних этапах развития приложения. На российском рынке подобные решения сегодня развиваются лишь двумя крупными игроками, «Яндексом» и Сбербанком — ведь создание собственной картографической платформы требует колоссальных ресурсов и экспертности.

Для Blink карта — это не просто навигация, а ключевая часть приложения: здесь пользователи видят друг друга, договариваются о встречах и остаются на связи в движении. Переход на авторское решение позволил превратить Blink Maps из нейтрального фона в живую среду, внутри которой формируется весь пользовательский опыт.

Одной из главных визуальных особенностей Blink Maps стала трехмерная графика. Вместо плоской и обезличенной схемы мир на карте стал объемным и узнаваемым: здания, памятники и природные зоны получили характерные силуэты, по которым легко определить центр города или знакомый район при просмотре расположения друзей. Объемные модели парков, бульваров и дворов делают карту Blink более живой и наглядной, а знаковые места превращаются в понятные ориентиры. Это создает эффект присутствия — карту хочется не просто использовать по назначению, а рассматривать и исследовать.

Новые карты встроены в общий визуальный стиль Blink и продолжают эстетику приложения.

Blink Maps доступны как в светлой, так и в темной темах. Для каждой из тем команда отдельно проработала цвет, контраст и освещение, чтобы сохранить фирменный стиль Blink и комфорт использования в любое время суток.

Уже сейчас художниками команды Blink вручную отрисованы сотни самых узнаваемых локаций по всему миру — от МГУ и Храма Василия Блаженного в Москве до Эйфелевой башни в Париже, Биг-Бена в Лондоне, синтоистских ворот тории в Киото и Статуи Свободы в Нью-Йорке. Количество таких объектов будет постепенно увеличиваться — на основе статистики приложения и обратной связи от пользователей.

Максим Климчук, сооснователь Blink: «Запуск собственных карт для нас — не просто технологическое обновление, а фундаментальный шаг в развитии Blink. Мы больше не ограничены рамками чужих решений и можем самостоятельно развивать карту как живой мир — добавлять новые объекты, игровые механики и форматы взаимодействия. Наша миссия — создать единый цифровой мир для молодежи, который отражает ее ритм, стиль и вайб. Blink Maps будут становиться все более живыми: с новыми узнаваемыми 3D-местами, элементами природы, транспортом и событиями, которые делают город на карте настоящим пространством для общения и движения».

Новые Blink Maps доступны пользователям свежей версии приложения Blink на iOS и Android. Обновление распространяется постепенно и в течение ближайших дней появится у всех пользователей. Команда продолжит развивать карты, добавляя новые объекты, визуальные элементы и сценарии взаимодействия.