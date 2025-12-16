CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

«ИИндекс» «Яндекса» поможет россиянам следить за своим прогрессом в использовании нейросетей

Россияне смогут следить за улучшением своих навыков работы с нейросетями с помощью рейтинга, который появится на «Промптхабе» — платформе с готовыми идеями, как применять ИИ. Скоро пользователи смогут не только выбирать на платформе промпты, проходить курсы и участвовать в челленджах, но и соревноваться за место в рейтинге, которое зависит от личного «ИИндекса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«ИИндекс» есть у каждого пользователя «Яндекса»: он показывает, насколько активно человек осваивает нейросети. «ИИндекс» и рейтинг превращают промптинг в увлекательное занятие, чтобы как можно больше людей научились решать свои задачи с помощью нейросетей. Для того чтобы повысить «ИИндекс» и место в рейтинге, нужно чаще обращаться к «Алисе AI», добавлять на «Промптхаб» свои идеи и собирать лайки, тестировать промпты других авторов, участвовать в челленджах и проходить курсы по работе с ИИ. В топе лидеров рейтинга окажутся самые любознательные — те, кто находит новые способы применения ИИ в жизни.

Повышать свой рейтинг можно в рамках сезона, который длится полгода. В каждом сезоне будет своя тематика и уровни. Тема ближайшего сезона — «Нейросетевые технологии». Весь процесс будет проходить в игровом формате: пользователи смогут переходить на новые уровни, выполнять задания и получать виртуальные призы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Власти хотят закрыть в ЕГРЮЛ сведения о производителях БПЛА и их комплектующих

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Аpple безжалостно заблокировала профиль своего верного фаната, автора книг по программированию на Swift для iPhone. Его «отменили» за крошечную безобидную оплошность

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Прокуроры: Sony, Samsung и LG шпионят за гражданами США

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще