«ИИндекс» «Яндекса» поможет россиянам следить за своим прогрессом в использовании нейросетей

Россияне смогут следить за улучшением своих навыков работы с нейросетями с помощью рейтинга, который появится на «Промптхабе» — платформе с готовыми идеями, как применять ИИ. Скоро пользователи смогут не только выбирать на платформе промпты, проходить курсы и участвовать в челленджах, но и соревноваться за место в рейтинге, которое зависит от личного «ИИндекса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«ИИндекс» есть у каждого пользователя «Яндекса»: он показывает, насколько активно человек осваивает нейросети. «ИИндекс» и рейтинг превращают промптинг в увлекательное занятие, чтобы как можно больше людей научились решать свои задачи с помощью нейросетей. Для того чтобы повысить «ИИндекс» и место в рейтинге, нужно чаще обращаться к «Алисе AI», добавлять на «Промптхаб» свои идеи и собирать лайки, тестировать промпты других авторов, участвовать в челленджах и проходить курсы по работе с ИИ. В топе лидеров рейтинга окажутся самые любознательные — те, кто находит новые способы применения ИИ в жизни.

Повышать свой рейтинг можно в рамках сезона, который длится полгода. В каждом сезоне будет своя тематика и уровни. Тема ближайшего сезона — «Нейросетевые технологии». Весь процесс будет проходить в игровом формате: пользователи смогут переходить на новые уровни, выполнять задания и получать виртуальные призы.