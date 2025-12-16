CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Клиенты «Битрикс» смогут создавать ботов в Мах

Клиенты «Битрикс» смогут создавать ботов в Мах. Обновление сервиса позволяет усилить интеграцию с CRM. Новая опция доступна всем юридическим лицам в облачной версии продукта. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Ранее пользователи онлайн-сервиса для совместной работы «Битрикс24» могли получать сообщения из мессенджера Мах в контакт-центр. Интеграция была доступна только тем, у кого уже были боты в Max.

Теперь пользователи онлайн-сервиса смогут создавать собственных ботов в мессенджере. Возможность стала доступна всем юридическим лицам, работающим с «Битрикс24».

Интеграция с Max усилит работу с CRM. Все сообщения из мессенджера автоматически попадают в систему и закрепляются за нужным клиентом. Таким образом, коммуникация не прерывается — все видят полный контекст общения и могут продолжить работу в любой момент.

Решение избавит пользователей от необходимости держать рядом несколько устройств.

Возможность стала доступна для облачной версии продукта. В будущем планируется появление интеграции в коробочный версии.

