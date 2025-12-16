CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Интернет-реклама
|

Компании потратят 6,8 млрд рублей на кликаут-рекламу в 2025 году — рост составит рекордные 54,5% к 2024-му

Компании потратят 6,8 млрд рублей на кликаут-рекламу в 2025 г. — рост составит рекордные 54,5% к 2024 г. Формат закрепился в стратегиях почти всех рекламодателей. Он присутствует в подавляющем большинстве брифов и тендеров, а крупные сделки могут достигать 30 млн руб. на одну компанию. Такие данные приводятся в исследовании Media Instinct Group и ее партнера — агентства Commeta. Об этом CNews сообщили представители Media Instinct Group.

Кликаут — это реклама на маркетплейсах с переходом на внешние сайты или мобильные приложения. Формат появился лишь в 2022 г. на Ozon, но за три с половиной года стал доступен еще на 14 площадках, включая eGrocery, ePharma и нишевые маркетплейсы. Сегодня его предлагают «Яндекс.Еда», Wildberries, «Асна», «Детский мир», «Самокат», «Магнит» и другие игроки.

Изначально кликаут был доступен для семи категорий рекламодателей. К 2025 г. ограничения были сняты. Формат востребован рекламодателями из сферы общепита, авто, финансов, недвижимости, телекома, ретейла, развлечений и др. Такая реклама также рассчитана на D2C-компании (direct-to-consumer) нишевых игроков, внутренних селлеров и онлайн-образование.

Согласно исследованию, более 35% клиентов Media Instinct Group и Commeta размещают кликаут-рекламу регулярно или периодически. В стратегиях для данного формата теперь отводится отдельная от классического e-commerce статья расходов. Кликаут используют не только как перформанс-инструмент, но и как охватный канал для построения знания бренда.

Рекордному росту рынка кликаут-рекламы способствовала активность площадок. В 2025 г. этот продукт стал для них приоритетным направлением развития рекламной монетизации. Помимо классических вариантов продвижения появились нативные варианты баннеров, неотличимые от обычных товарных карточек, а также более заметные места размещения. Вторая причина в том, что для такого типа продвижения сохраняются конкурентные ставки на фоне высокой инфляции стоимости рекламы в остальных каналах. Эффективность достигается за счет отсутствия бот-трафика и точности таргетинга на основе покупательского поведения.

В 2026 г. конкуренция между игроками усилится, поскольку рекламодатели предпочитают инвестировать в две–три платформы с самой высокой эффективностью.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Власти хотят закрыть в ЕГРЮЛ сведения о производителях БПЛА и их комплектующих

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Аpple безжалостно заблокировала профиль своего верного фаната, автора книг по программированию на Swift для iPhone. Его «отменили» за крошечную безобидную оплошность

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Прокуроры: Sony, Samsung и LG шпионят за гражданами США

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще