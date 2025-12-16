Компании потратят 6,8 млрд рублей на кликаут-рекламу в 2025 году — рост составит рекордные 54,5% к 2024-му

Компании потратят 6,8 млрд рублей на кликаут-рекламу в 2025 г. — рост составит рекордные 54,5% к 2024 г. Формат закрепился в стратегиях почти всех рекламодателей. Он присутствует в подавляющем большинстве брифов и тендеров, а крупные сделки могут достигать 30 млн руб. на одну компанию. Такие данные приводятся в исследовании Media Instinct Group и ее партнера — агентства Commeta. Об этом CNews сообщили представители Media Instinct Group.

Кликаут — это реклама на маркетплейсах с переходом на внешние сайты или мобильные приложения. Формат появился лишь в 2022 г. на Ozon, но за три с половиной года стал доступен еще на 14 площадках, включая eGrocery, ePharma и нишевые маркетплейсы. Сегодня его предлагают «Яндекс.Еда», Wildberries, «Асна», «Детский мир», «Самокат», «Магнит» и другие игроки.

Изначально кликаут был доступен для семи категорий рекламодателей. К 2025 г. ограничения были сняты. Формат востребован рекламодателями из сферы общепита, авто, финансов, недвижимости, телекома, ретейла, развлечений и др. Такая реклама также рассчитана на D2C-компании (direct-to-consumer) нишевых игроков, внутренних селлеров и онлайн-образование.

Согласно исследованию, более 35% клиентов Media Instinct Group и Commeta размещают кликаут-рекламу регулярно или периодически. В стратегиях для данного формата теперь отводится отдельная от классического e-commerce статья расходов. Кликаут используют не только как перформанс-инструмент, но и как охватный канал для построения знания бренда.

Рекордному росту рынка кликаут-рекламы способствовала активность площадок. В 2025 г. этот продукт стал для них приоритетным направлением развития рекламной монетизации. Помимо классических вариантов продвижения появились нативные варианты баннеров, неотличимые от обычных товарных карточек, а также более заметные места размещения. Вторая причина в том, что для такого типа продвижения сохраняются конкурентные ставки на фоне высокой инфляции стоимости рекламы в остальных каналах. Эффективность достигается за счет отсутствия бот-трафика и точности таргетинга на основе покупательского поведения.

В 2026 г. конкуренция между игроками усилится, поскольку рекламодатели предпочитают инвестировать в две–три платформы с самой высокой эффективностью.