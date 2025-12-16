CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Магнит» запустил «Мэджик» в мобильном приложении

Ритейлер «Магнит» запустил ИИ-ассистента «Мэджик» для покупателей. В базовой версии «Мэджик» помогает выбрать товары: в ответ на запрос покупателя он предложит варианты для завтрака, обеда или ужина, подберет продукты по заданным критериям и др. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Поэтапно функционал «Мэджика» будет расширяться: например, появится возможность поиска самых больших скидок по любимым товарам, подсказки внутри магазина и на кассах самообслуживания, подбор косметики и уходовых средств с учетом особенностей кожи.

Также с помощью ИИ-ассистента можно будет уточнить статус заказа и решить проблему без обращения в службу поддержки.

Сейчас ассистент доступен ограниченному количеству пользователей, в ближайшем будущем он будет открыт для всех пользователей мобильного приложения «Магнит».

ИИ-ассистент «Мэджик» – собственная разработка технологической команды «Магнита» с использованием open-source технологий и сторонней коммерческой LLM.

Андрей Корыстин, директор департамента по развитию продуктов бизнес-группы «Магнит Омни»: «Мы верим в технологии искусственного интеллекта и каждый день инвестируем в то, чтобы они были понятны нашим покупателям. Именно «Магнит» первым на рынке продуктового ритейла запускает умного помощника. Мы считаем, что в конечном итоге победит не «самый умный» алгоритм, а тот, который лучше понимает потребности людей и делает их жизнь проще. Мы решили уже сейчас открыть доступ к ИИ-ассистенту части клиентам, чтобы видеть, как покупатель взаимодействует с умным помощником, и день за днем адаптировать его, чтобы сделать незаменимой частью процесса покупок».

