CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Max и «Московское долголетие» запустили курс по ознакомлению с национальным мессенджером

Москвичи старшего поколения получат возможность пройти образовательную программу «Освой Max». Студенты курса научатся работать с групповыми чатами и видеозвонками, управлять настройками безопасности, а также чувствовать себя уверенно при отправке голосовых сообщений и записи видеокружков. Активные участники курса получат фирменные сувениры. Об этом CNews сообщили представители VK.

Пройти обучение могут все желающие москвичи старше 55 лет в 11 флагманских центрах московского долголетия. В дальнейшем программа будет расширена на всю сеть центров и партнеров-поставщиков проекта.

Программа состоит из шести практических уроков — от создания профиля и выбора аватара до организации группового звонка и назначения администраторов чата в Max. При желании урок можно будет пройти повторно.

Директор по продукту Max Евгений Ширинкин: «В Max зарегистрировано около 10 млн пользователей старшего поколения. Наша цель — помочь людям почувствовать себя уверенно в новом продукте и освоить все основные сценарии использования мессенджера, чтобы быть на связи с близкими в России и за рубежом в любое время».

Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов: «Участники «Московского долголетия» не отстают от развития современных технологий. Мы провели ряд социологических исследований и выяснили, что 90% пользователей интернета в старшем возрасте считают, что онлайн-сервисы упрощают многие процессы и дела. Теперь в проекте «Московское долголетие» участники могут получить и полную информацию об использовании национального мессенджера и его функциональностях».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Власти хотят закрыть в ЕГРЮЛ сведения о производителях БПЛА и их комплектующих

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Аpple безжалостно заблокировала профиль своего верного фаната, автора книг по программированию на Swift для iPhone. Его «отменили» за крошечную безобидную оплошность

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Прокуроры: Sony, Samsung и LG шпионят за гражданами США

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще