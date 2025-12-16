CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» улучшает цифровой ландшафт в Иркутском районе

Жителям Иркутского района стал доступен еще более стабильный и качественный мобильный интернет, а также улучшенная голосовая связь. Инженеры «МегаФона» установили дополнительное оборудование на территории семи населенных пунктов и двух дачных товариществ. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В зону усиления телеком-сети вошли Новолисиха, Дзержинск, Мамоны, Пивовариха, Максимовщина, Малая Еланка, Бутырки и дачные массивы возле Байкальского тракта. Новые базовые станции работают в различных диапазонах сетей второго и четвертого поколения, что обеспечивает быстрые скорости передачи данных, высокую дальность и стабильность сигнала, голосовую связь без помех и подключение большего числа абонентов одновременно.

Местным жителям стало комфортнее слушать музыку на стриминговых платформах, пользоваться картами в смартфонах и приложениями банков, оформлять заказы на маркетплейсах, общаться с близкими и делать многое другое. Гораздо проще теперь записываться на прием к врачу, дистанционно работать и изучать онлайн-лекции.

«В течение всего 2025 г. мы планомерно улучшаем сеть в Иркутском районе. Помимо вышеперечисленных работ, наши специалисты построили объекты связи в деревне Ревякина и местных дачных товариществах. Кроме того, было модернизировано оборудование в ряде поселений: Маркова, Грановщине, Новой Разводной, Куде и т.д. Всего с начала года мы установили и улучшили более 300 станций на территории всего региона», – сказал Алексей Михайлов, директор «МегаФона» в Иркутской области.

Вместе с тем новое оборудование сделало более доступной и технологию VoLTE— цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться интернетом. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

