МТС обеспечила столичный бизнес-центр «Серебряный фонтан» скоростным интернетом

МТС построила телекоммуникационную сеть в московском бизнес-центре «Серебряный фонтан». Арендаторам и посетителям нового офисного пространства стали доступны качественная голосовая связь и скоростной мобильный интернет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Бизнес-центр класса «А» от девелопера «Эталон» расположен в деловом квартале «Серебряный фонтан» в Алексеевском районе Москвы. Современное 11-этажное здание делового комплекса занимает площадь около 22 тыс. кв. метров и снабжено двухуровневой подземной парковкой.

Внутри здания специалисты МТС развернули сеть мобильной связи: установили антенно-фидерную систему и базовые станции стандартов 2G и 4G с поддержкой технологии MIMO 2x2, которая позволяет эффективнее использовать частотный ресурс. Для соединения indoor-оборудования – разветвленной системы из 154 компактных антенн – было проложено около 6,2 километров кабеля, а сами базовые станции подключены к опорной сети через новую волоконно-оптическую линию. Реализованное решение также позволяет вести автоматизированный учет данных со счетчиков потребления ресурсов и обеспечивает работу устройств умного дома по технологии интернета вещей NB-IoT.

Развернутая сеть обеспечивает равномерное и устойчивое радиопокрытие на всей территории бизнес-центра, включая подземный уровень. Сотрудникам и посетителям учреждений и офисов, расположенных в деловом центре, доступен мобильный интернет на скорости до 200 Мбит/с и качественная голосовая связь, в том числе по технологии VoLTE. Построенная антенно-распределительная сеть доступна для подключения базовых станций других операторов связи.

«Столичные объекты общественно-делового назначения, так же как жилье и транспортная инфраструктура, находятся в фокусе нашего внимания. В таких зданиях на всех уровнях нужны качественная связь и интернет. Для этого мы активно внедряем современные indoor-решения, которые позволяют работать, делиться информацией, быть всегда на связи благодаря надежному покрытию даже в самых сложных с точки зрения прохождения сигнала местах», — отметил директор по стратегии и развитию МТС в Московском регионе Дмитрий Поляков.