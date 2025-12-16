МТС запустила сеть LTE еще в 18 населенных пунктах Омской области

МТС обеспечила связью и мобильным интернетом жителей 18 малых населенных пунктов Омской области. Сеть МТС появилась на этих территориях впервые в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольшее число станиц и хуторов, впервые обеспеченных доступом к цифровым сервисам, расположено в Исилькульском, Колосовском, Саргатском и Тевризском районах. Преимущественно это населенные пункты, где количество жителей не превышает 500 человек. В числе самых маленьких – деревня Новооблонь Горьковского района со 156 жителями и деревня Яготово Большереченского района с количеством жителей около 200 человек.

Среди поселков с новым покрытием есть уникальные природные и туристически привлекательные места, куда приезжают, чтобы узнать об истории родного края. В частности, село Никольское Усть-Ишимского района, где расположено древнее городище и самая длинная деревянная лестница в области. Село Слобода Знаменского района когда-то было центром старообрядцев и стояло на старом Московско-Сибирском тракте, небольшой участок которого до сих пор сохранился.

«Доля сельского населения в Омской области составляет примерно 47%, и пока не все из них имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Чаще всего в небольших селах живут пожилые люди, для которых в первую очередь важна возможность голосовой связи. Однако с каждым годом люди старшего возраста начинают осваивать цифровые сервисы: маркетплейсы, госуслуги и прочее. Мы стремимся закрыть эту потребность, а потому активно развиваем сеть в регионе», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

В период с начала 2025 г. МТС по программе устранения цифрового расширила сети или значительно улучшила качество связи почти в трех десятках небольших населенных пунктах Омской области. В общей сложности только за последний год доступ к цифровым сервисам получили свыше 15 тыс. жителей губернии.