CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения
|

Нефтегазовые компании в Югре переходят на российские платформы для онлайн-коммуникаций

Сервисная компания по геолого-техническим исследованиям скважин на нефтегазовых месторождениях «УДМ Ойл Сервис» перешла на российскую платформу для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Благодаря решению сотрудники организации получают ИИ-инструменты для проведения онлайн-встреч, конференций и обучения. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Компания «УДМ Ойл Сервис» ежедневно проводит на платформе «МТС Линк» совещания для сотрудников, которые работают на территории Ханты-Мансийского автономного округа и Удмуртии, с использованием защищенного канала связи. Встроенный ИИ-помощник анализирует встречи, фиксирует принятые решения, предоставляет текстовую расшифровку речи участников. Эти функции значительно упрощают работу с информацией: например, позволяют по ключевым словам найти важный фрагмент о сроках бурения или изготовления оборудования для скважин.

Учебный центр компании планирует проводить обучение персонала и узких специалистов в сфере ТЭК. Для вовлечения слушателей будут использовать онлайн-доски, а для сбора обратной связи по итогам занятий — корпоративный мессенджер.

«Для компаний, которые работают на промышленных объектах, особенно важно использовать российские сервисы, поскольку нужно придерживаться высоких стандартов безопасности. Ранее для бизнес-коммуникаций мы использовали несколько разрозненных ИТ-решений, что затрудняло координацию персонала, снижало эффективность и, соответственно, был риск утечки информации. С переходом на «МТС Линк» наша деятельность будет более управляемой, результативной, а коммуникации — быстрыми и удобными», — сказал генеральный директор ООО «УДМ Ойл Сервис» Илья Перевозчиков.

«Сегодня для промышленного бизнеса ключевым запросом становится не отдельный инструмент, а единое и управляемое пространство коммуникаций. Компании работают распределенно, часто — на удаленных объектах, поэтому для них особенно важно, чтобы все рабочие коммуникации находились в одном защищенном контуре. «МТС Линк» выстраивает такую среду с учетом требований к безопасности и отказоустойчивости: платформа доступна как в облачной, так и в серверной версии, что принципиально для организаций с повышенными требованиями к хранению данных. Кроме того, мы предлагаем комплексный подход — от программных решений до оборудования для переговорных, чтобы обеспечить стабильную связь, качественный звук и видео там, где полностью удаленный формат невозможен, а надежная коммуникация критична для бизнеса», — отметил коммерческий директор «МТС Линк» Дмитрий Головин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Власти хотят закрыть в ЕГРЮЛ сведения о производителях БПЛА и их комплектующих

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Аpple безжалостно заблокировала профиль своего верного фаната, автора книг по программированию на Swift для iPhone. Его «отменили» за крошечную безобидную оплошность

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Прокуроры: Sony, Samsung и LG шпионят за гражданами США

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще