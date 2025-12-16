CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Wildberries удвоит выплаты владельцам ПВЗ за работу перед Новым годом

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запускает дополнительную мотивацию для пунктов выдачи заказов в период повышенного предновогоднего спроса. С 17 по 31 декабря 2025 г. партнерские ПВЗ смогут получать выплаты за выданные заказы в двойном размере. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Выплаты будут начисляться за заказы, выданные в дополнительный час работы. При этом график работы пункта выдачи может быть любым. К примеру, если ПВЗ работал до 21:00, то он может продлить работу до 22:00, и за этот час получит двойные выплаты. Участвовать в программе могут все пункты выдачи, независимо от региона и оборота.

После завершения новогодних праздников график работы ПВЗ автоматически вернется к стандартному режиму.

Компания ожидает, что мера поддержки поможет сократить очереди и повысить доступность выдачи заказов в пиковый период.

