CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

Yandex B2B Tech внедрила новые ИИ‑инструменты для работы с уязвимостями в коде и совместной разработки

Yandex B2B Tech расширила возможности платформы для разработки SourceCraft. Теперь ИИ-агент помогает разработчикам оценивать и выявлять уязвимости в коде и настраивать командную работу с репозиториями. Платформа станет удобнее и безопаснее не только для индивидуальных проектов в SourceCraft, но и для бизнес-задач. Обновления уже доступны всем пользователям бесплатно. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Безопасность кода

Специальная ИИ-система на базе SoureCraft Code Assistant проверяет безопасность кода и оформляет найденные уязвимости в карточки в SourceCraft. В каждой такой карточке подключается ИИ‑помощник SourceCraft Code Assistant: он оценивает, насколько уязвимость опасна, как злоумышленники могут ее использовать и предлагает безопасный фрагмент кода для исправления. С ИИ-агентом пользователи могут сократить время на анализ безопасности кода с часов до минут без привлечения профильных специалистов. Кроме того, на платформе появился центр контроля уязвимостей — интерактивные дашборды, которые показывают затронутые системы, наиболее распространенные типы уязвимостей и области с повышенными рисками.

Согласно отраслевым исследованиям, до 70% времени разработчиков уходит на разбор уведомлений сканеров уязвимостей и других систем безопасности, которые не требуют немедленных действий. При этом у 86% кодовых баз есть уязвимые компоненты, и в 81% случаев речь идет о высоких или критических рисках.

Инструменты для командной разработки

ИИ‑агент SourceCraft Code Assistant автоматически формирует краткое описание внесенных изменений в код, чтобы разработчики быстрее ориентировались в правках друг друга. Также теперь можно фиксировать состав версий ПО и отслеживать их готовность. Это улучшает прозрачность разработки и координацию между командами.

«В организациях сотни разработчиков, десятки команд, тысячи репозиториев — здесь нужна прозрачность рисков на уровне всего бизнеса, координация между командами и управляемый доступ к коду и инфраструктуре. Мы планируем расширять SourceCraft именно в этом направлении. В будущем добавим мультиагентность — ИИ-помощники будут понимать контекст всей организации, помогать разным командам координироваться, показывать руководителям, где уязвимости влияют на бизнес-процессы», – отметил руководитель платформы SourceCraft Дмитрий Иванов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Власти хотят закрыть в ЕГРЮЛ сведения о производителях БПЛА и их комплектующих

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Аpple безжалостно заблокировала профиль своего верного фаната, автора книг по программированию на Swift для iPhone. Его «отменили» за крошечную безобидную оплошность

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Прокуроры: Sony, Samsung и LG шпионят за гражданами США

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще