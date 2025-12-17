2ГИС начал показывать время до смены сигналов светофоров в регионах — первым подключен Новосибирск

В апреле 2025 г. 2ГИС первым в России начал показывать таймеры сигналов светофоров — в центре Москвы на экране навигатора стал отображаться текущий сигнал светофора и оставшееся время до его смены. Осенью 2025 г. к сервису подключили умные светофоры по всей столице. А в декабре 2025 г. геосервис расширил покрытие этой функции: теперь сигналы светофоров доступны и в Новосибирске. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

В Новосибирске данные от интеллектуальных светофорных объектов предоставляются ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения».

«Дублирование таймера светофора в навигаторе дает водителю больше возможностей контролировать ситуацию на дороге, делает ее более предсказуемой, — сказал Сергей Кириллов, руководитель продуктов транспорта и навигации в 2ГИС. — Нам приятно запустить такую функцию в городе, где был основан 2ГИС — Новосибирск стал первым региональным центром в России, где сигналы светофоров и время до их смены показываются в мобильном приложении навигатора. Сейчас к сервису подключены не все интеллектуальные светофоры, но уже скоро мы расширим охват на весь город. Проект активно развивается, впереди — запуск в других городах России».

Сейчас к сервису подключены сотни светофоров в Новосибирске более чем на 50 перекрестках правого берега. Протестировать новую функцию уже можно, например, на Красном проспекте, проспекте Дзержинского, на улицах Жуковского, Дуси Ковальчук, Гоголя. В будущем количество подключенных к проекту светофоров увеличится.

Навигатор показывает именно тот сигнал и таймер, который актуален для текущего маршрута пользователя. Это исключает путаницу и делает поездки безопаснее. Кроме того, таймеры помогают сориентироваться при подъезде к перекресткам, где светофор еще не виден — например, из-за поворота дороги или других машин. Сигнал с таймером уже отображается на карте, позволяя водителю заранее понять, что его ждет впереди.

Таймер смены сигнала на светофорах доступен в Москве и Новосибирске — в режиме ведения по маршруту в навигаторе 2ГИС — в мобильном приложении на iOS, Android, а также на мультимедиа-экранах автомобилей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.