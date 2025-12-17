«Авито»: продажи елочных украшений из СССР выросли в два раза

Специалисты «Авито Товаров» проанализировали продажи самых популярных елочных украшений, а в «Авито Услугах» изучили самые популярные предложения по праздничному оформлению. Оказалось, что сегодня в тренде советские игрушки, умные гирлянды, а также украшения из живых цветов от профессиональных флористов. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Классический декор

На «Авито» выросли продажи главного символа Нового года — за последний месяц искусственные ёлки стали покупать в 2,5 раза чаще. В среднем они стоили пять тыс. руб. Также есть те, кто заменяет елки или дополняет украшение комнаты еловыми венками — их продажи выросли в три раза. Средняя цена такого декора — одна тыс. руб.

Украшения для самих елок и венков покупают не менее активно — так, продажи ёлочных шаров выросли в 2,5 раза. Они в среднем обходились покупателям в одну тыс. руб.. Другие стеклянные украшения стали покупать чаще в два раза, также в среднем за одну тыс. руб.

Продажи гирлянд выросли в два раза, они в среднем стоили 3,5 тыс. руб. А звезды на макушку елки стали покупать чаще в 2,5 раза, в среднем за одну тыс. руб.. Заметно выросли и продажи мишуры — в 3,5 раза, ее в среднем покупали за 600 руб.

Тренды 2026

Уже не первый год в тренде советские новогодние игрушки. Так, продажи елочных украшений из СССР выросли в два раза. Их средняя цена составила 1,5 тыс. руб. На 77% чаще стали покупать ватные игрушки. Они в среднем обходились в две тыс. руб.

Активно покупают и умные гирлянды с настраиваемым свечением — их продажи за месяц выросли в 2,5 раза. Средняя цена составила семь тыс. руб. Еще в тренде игрушки ручной работы — их стали покупать чаще на 62%, средняя цена две тыс. руб. И, конечно, актуальны игрушки с символом грядущего 2026 г. — лошадью. Их стали покупать на 49% чаще, в среднем за две тыс. руб.

Праздничное оформление на заказ

По данным «Авито Услуг», на платформе растет спрос на праздничное оформление помещений — за последний месяц он увеличился на 11%. Декор заказывают как для украшения банкетных залов и офисов под корпоративы, так и домой. Заметнее всего вырос спрос на услуги флористов — на 31%. Сегодня актуальны композиции из еловых веток, шишек и красных цветов.

Также растет спрос на оформление залов (+8%) и отдельных комнат (8%). Из декораций пользуются популярностью объемные буквы и цифры (+7%). На корпоративы и утренники также стали чаще заказывать кэнди-бары, чтобы гости могли полюбоваться декорацией и попробовать угощения — спрос на эту услугу вырос на 5%. На столько же вырос интерес к оформлению фотозон.

При этом объем предложения также вырос — на 16%. Самый заметный прирост зафиксирован в услугах по декорированию комнат (+9%), предложениях флористов (+4%) и оформлении фотозоны (+4%).



