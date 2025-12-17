Более 310 тыс. студентов и школьников обучались ИT-навыкам в проектах VK Education в 2025 году

VK Education подводит итоги 2025 г.: более 310 тыс. студентов курсов и участников интеллектуальных состязаний, рост числа образовательных программ до 135, расширение партнерств с 37 ведущими вузами страны за счет запуска совместных бакалавриатов, магистратур и программы единой практики. В топ направлений обучения в 2025 г. вошли искусственный интеллект, машинное обучение и разработка. Об этом CNews сообщили представители VK.

В 2025 г. 110 тыс. студентов прошли обучение на программах VK Education в областях искусственного интеллекта, разработки, информационной безопасности и креативных индустрий. Было реализовано 135 образовательных программ. В топ популярных направлений среди студентов вошли курсы по основам ИИ и машинного обучения, алгоритмам и структурам данных, базовому Python, продакт-менеджменту в ИT и разработке веб-сервисов на Golang. Число студентов, присоединившихся к команде VK по итогам обучения на программах VK Education, выросло вдвое — до 258 человек.

VK Education расширила сотрудничество с более чем 37 ведущими российскими вузами. В 2025 г. впервые была запущена программа единой практики для студентов 11 университетов, включая МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, МГТУ им Н.Э. Баумана, НИТУ МИСИС, МАИ, НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ, ИТМО, ТГУ, УрФУ и СПбПУ. Она позволила 1,2 тыс. студентов по всей стране пройти учебную и производственную практику в компании. Также VK запустила новые образовательные проекты в ИИ: Школу информатики, физики и технологий (программы бакалавриата и магистратуры совместно с НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) и магистратуру «Искусственный интеллект и социальные медиа» (на базе МФТИ). В 2025 г. VK Education представила ИT-шоу VK Education Talks, в котором звездные гости посещали лекции экспертов VK в стенах топовых вузов и сдавали экзамены. Выпуски шоу собрали более 2,7 млн просмотров в «VK Видео».

Платформа масштабировала базу практических кейсов VK Education Projects до более чем 80 проектных задач от сервисов VK, в работе над которыми приняли участие почти 5 тыс. студентов. Наибольший интерес у студентов вызвали кейсы по предсказанию пола пользователей соцсетей, безопасным способам авторизации и разработке мини-приложений.

Важным направлением года стало развитие олимпиадного движения. В 2024/25 учебном году VK Education провела и поддержала 17 олимпиад по направлениям: информатика, математика, искусственный интеллект, информационная безопасность, робототехника и креативные индустрии. В них приняли участие более 200 тыс. школьников и студентов. Программы VK Education по профориентации охватили свыше 3 млн школьников — ученики 1–11 классов приняли участие в «Уроке цифры», «Цифровом ликбезе», программе «IT-дайвинг и профориентационном симуляторе «Тест-драйв IT-профессий».

Число экспертов, преподавателей и менторов VK Education в 2025 г. превысило 1,1 тыс. человек, включая ключевых для ИT-отрасли специалистов: разработчиков, ML-инженеров, аналитиков.