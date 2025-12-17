CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Число заказов с доставкой по клику из ПВЗ Wildberries выросло в 2,5 раза за год

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) подвела итоги первого года работы доставки по клику из пунктов выдачи заказов «WB Курьер». С момента запуска количество заказов, доставляемых курьерами ежедневно, выросло в 2,5 раза. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Доставка по клику официально запустилась в начале декабря 2024 г. в 10 городах России. На сегодня курьерская служба охватывает все города страны. За год к нам присоединились десятки тысяч курьеров, которые доставляют заказы жителям более тысячи городов. Клиенты могут выбрать услугу доставки курьером как на этапе оформления заказа, так и после его поступления в ПВЗ — в один клик.

«Доставка по клику из пунктов выдачи обеспечила новый уровень комфорта, а положительный отклик стимулировал многократный рост нового типа доставки. С момента запуска количество пользователей выросло в три раза. Высокий спрос вдохновляет нас на дальнейшее развитие и совершенствование сервиса», — сказал руководитель направления «WB Курьер» Максим Носаль.

Кроме того, в 2025 г. доставка по клику из пунктов выдачи заказов стала доступна в Белоруссии, Казахстане и Армении. В 2026 г. также планируется запуск сервиса в других странах присутствия маркетплейса.

