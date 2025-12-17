CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» расширил LTE-покрытие на автодороге в Хасанском округе

Жители и гости Приморья теперь могут комфортно пользоваться мобильной связью «МегаФона» в поездках по Хасанскому округу. Оператор запустил базовые станции с поддержкой 4G на участке автодороги Раздольное — Хасан. Проект реализован совместно с министерством цифрового развития и связи Приморского края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые телеком-объекты построены на участке между селом Занадворовка и озером Утиное в рамках инициативы губернатора по развитию туристического направления. Ранее сеть оператора для абонентов здесь была недоступна. Новое строительство обеспечило возможность пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом и голосовой связью в том числе по технологии VoLTE, которая обеспечивает чистый звук, позволяет одновременно разговаривать и использовать мобильный интернет.

На этом участке автотрассы активное автомобильное движение — здесь проходит автобусный маршрут для российских и китайских туристов, местные жители и гости региона круглый год приезжают посмотреть на Кравцовские водопады. Теперь десятки тысяч путешественников смогут не расставаться в дороге с привычными цифровыми сервисами: отправлять сообщения в мессенджерах, пользоваться навигатором или слушать музыку онлайн.

«Современный мобильный интернет и технологии передачи голоса последнего поколения это мощный драйвер развития туристического бизнеса. Предприниматели получают инструменты для эффективного управления и внедрения новых услуг, повышения качества обслуживания. Туристы смогут более комфортно делиться впечатлениями в социальных сетях, прямо в дороге знакомиться с предложениями об экскурсиях и размещению, а главное — всегда оставаться на связи в экстренных ситуациях», — сказал заместитель министра цифрового развития и связи Приморского края Игорь Виткалов.

«Наша задача — создавать условия для комфортных цифровых коммуникаций гостям и жителям Хасанского округа. Мы делаем все возможное, чтобы для наших абонентов поездки по живописным местам региона были максимально приятными и они могли оставаться на связи», — отметил директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Хасанском округе является частью долгосрочной стратегии «МегаФона» по усилению связи в ключевых туристических локациях Приморского края. В 2025 г. инженеры «МегаФона» запустили новые базовые станции с поддержкой 4G в поселениях Зарубино и Рисовая падь, что позволило усилить мобильную связь в районе бухт Алеут и Гротовая. В 2024 г. оператор провел модернизацию линий связи, увеличив пропускную способность сети в Зарубино, Андреевке и Славянке. Это позволило абонентам комфортно пользоваться цифровыми сервисами при пиковых нагрузках на сеть.

