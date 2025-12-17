CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

На «Финуслугах» появились новые полисы с телемедициной

Клиенты маркетплейса «Финуслуги» теперь могут получить квалифицированную медицинскую помощь онлайн. На витрине маркетплейса появились новые страховые полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) с круглосуточной онлайн-поддержкой врачей. Партнером выступила компания Страховой Дом ВСК. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Финуслуги».

Страховые продукты с телемедициной на «Финуслугах» включают три различных полиса, в каждом из которых есть возможность круглосуточных онлайн-консультаций с врачами. Полис «Дежурный врач» предполагает консультации терапевта, полис «Врач онлайн» — первичные и повторные консультации узких специалистов, а «Семейный онлайн» — наиболее широкая программа — включает лабораторные исследования и консультации для членов семьи.

Страховое покрытие по программам составляет до 500 тыс. руб., срок действия полисов – 1 год. Полис можно купить как для себя, так и любого другого человека. Стоимость полисов начинается от 2330 руб.

