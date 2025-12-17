CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Платформа роста» запустилась для предпринимателей Пензенской области

Главный исполнительный директор РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ) Роберт Мирзоян и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко запустили «Платформу роста» — комплексную программу поддержки для предпринимателей. Презентация проекта состоялась в рамках встречи с предпринимательским сообществом Пензенской области. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Главный исполнительный директор РВБ и губернатор Пензенской области посетили выставку локальных брендов и рассказали местному бизнесу о мерах поддержки, которые теперь доступны предпринимателям области.

Пензенская область стала 40-м регионом, присоединившимся к проекту «Платформа роста», в программу вошли порядка 30 локальных брендов. Кроме того, на Wildberries есть раздел «Сделано в Пензенской области» с товарами от местных производителей.

«Уже сейчас в специальном разделе на Wildberries представлено около 9,5 тыс. наименований товаров, которые выпускаются под марками 50 пензенских брендов. Это говорит о том, что регион богат талантливыми производителями, готовыми предложить покупателям разнообразную и качественную продукцию. Уверен, что «Платформа роста» откроет для пензенского бизнеса новые перспективы», — сказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

По данным РВБ, за 2025 г объем продаж товаров от пензенских брендов вырос на 44% по сравнению с 2024 г. Такой рост объясняется тем, что маркетплейс предлагает продавцам новые инструменты для ведения бизнеса, включая удобные логистические решения, рекламные инструменты, аналитические сервисы и поддержку на всех этапах продаж. Многие предприниматели подтверждают, что выход на маркетплейсы позволяет существенно увеличить аудиторию и повысить общий объем продаж.

«Пензенская область является одним из важнейших промышленных регионов нашей страны с развитым предпринимательским сообществом. Запуск «Платформы роста» станет важным подспорьем для реализации потенциала местного бизнеса: мы приложим все усилия, чтобы производители пензенских товаров укрепили свое присутствие на локальном рынке, смогли масштабироваться на федеральный уровень и вывести свои бренды на международные рынки», — отметил главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян.

На сегодняшний день в «Платформе роста» участвуют более 1000 брендов, и их количество постоянно увеличивается. Производители из десятков регионов уже получают доступ к актуальным знаниям о работе на маркетплейсах, рекламным каналам, аналитике и инструментам для продвижения своих товаров в России и за рубежом.

Проект «Платформа роста» был запущен в декабре 2024 г. компанией Wildberries & Russ и Агентством стратегических инициатив (АСИ). В январе 2025 г. программу презентовали президенту России Владимиру Путину в ходе заседания набсовета АСИ. Цель проекта — повышение предпринимательской активности в регионах России, рост объемов производства российских товаров, а также увеличение внимания к теме создания благоприятных условий для развития отечественного бизнеса.

