Wildberries расширила для продавцов модель продаж с самой низкой комиссией

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) добавила возможность доставлять товары по модели продаж «Витрина» (DBS) в пункты выдачи заказов Wildberries. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Модель «Витрина» предполагает, что продавец самостоятельно хранит товар, упаковывает его и передает покупателю. Теперь, благодаря новому функционалу, партнеры смогут также доставлять заказ в выбранный клиентом пункт выдачи, таким образом, интегрируя в свою бизнес-модель инфраструктуру ПВЗ Wildberries по максимально выгодным условиям. Минимальная возможная комиссия с продаж по данной модели с доставкой до пункта выдачи составляет 3%.

Более того, для продавцов, доставляющих заказы собственными силами до ПВЗ, сохраняется специальная акция, позволяющая снизить комиссию на 2 п.п. при достижении высоких показателей в скорости доставки. При этом маркетплейс уже заморозил все комиссии за продажу товаров на текущих уровнях на ближайшие полгода.

Для партнеров Wildberries схема остается простой и прозрачной: продавец доставляет уже упакованный товар, а менеджеры ПВЗ принимают и выдают его по стандартному процессу. Сроки хранения в точках остаются неизменными и соответствуют общим правилам Wildberries. У покупателя также не меняется его привычный путь.

«Подключение модели DBS к такой масштабной инфраструктуре поддерживает нашу стратегию создания максимально гибких условий для партнеров с разными операционными моделями. Рассчитываем, что благодаря обновленной схеме они смогут увеличить частоту заказов и выйти на новый для себя уровень продаж», — отметила руководитель направления доставки силами продавца РВБ Елизавета Шлеин.

По итогам нескольких этапов тестирования услуга стала доступна по всей России. Функционал подключен ко всем пунктам выдачи страны и открыт для всех российских продавцов, работающих по модели «Витрина» (DBS).