«Яндекс Маркет» запустил витрину «Сделано на Кубани»

Департамент потребительской сферы Краснодарского края и «Яндекс Маркет» заключили соглашение о сотрудничестве для поддержки региональных производителей. В рамках этой инициативы на маркетплейсе появилась витрина «Сделано на Кубани», где представлены товары местных производителей.

На ней уже собраны десятки брендов – от продуктов питания до товаров для дома и новогодних украшений. Ассортимент в дальнейшем будет пополняться: для этого предпринимателю, чье производство расположено в регионе, необходимо заполнить заявку. После проверки товары будут добавлены на витрину.

«Создание витрины «Сделано на Кубани» – это значимый вклад в развитие экономики Краснодарского края. Цифровые платформы помогают малым и средним предприятиям выходить на широкую аудиторию, увеличивать продажи и укреплять собственные бренды, сохраняя при этом уникальность местного производства», – сказал руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.

Проект стал одним из шагов «Яндекс Маркета» по поддержке и продвижению отечественных брендов. Например, этим летом маркетплейс запустил городские офлайн-фестивали с участием локальных брендов товаров для дома «Маркет Маркета». Производители могли принять участие в конкурсе и бесплатно представить свои товары на мероприятиях в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде.

На площадке также уже работают витрины «Сделано в Москве» с товарами от столичных производителей и «Сделано в Удмуртии». «Яндекс Маркет» планирует масштабировать эту инициативу и на другие регионы.

