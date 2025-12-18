CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Digital-агентство «АйNet» выпустило новогодний чат-бот для тех, кто хочет законно откладывать задачи

В преддверии новогодних праздников digital-агентство «АйNet» выпустило чат-бот в Telegram «После праздников» — инструмент для рабочих чатов, который с юмором ответит вашим коллегам, что задачу лучше перенести на период после праздников, а также поможет вам зафиксировать все отложенные на январь задачи. Об этом CNews сообщили представители «АйNet».

Бот «После праздников» помогает добавить легкости в рабочие чаты и пережить цейтнот декабря. Для этого его нужно добавить в качестве участника в чат и упомянуть ответным сообщением к задаче, которую в декабре вы делать не желаете или не успеваете. На каждое упоминание бот отреагирует с юмором: пришлет шуточный ответ в текстовом виде, в виде картинки, гифки или короткого видео.

Дополнительно бот его можно использовать как личный таск-трекер, чтобы не устраивать склад в «Избранном»: в личной переписке с ним можно загружать задачи, о которых сейчас думать некогда, в обозначенное время напоминания придут в Telegram.

Изначально чат-бот был разработан, как интерактивный digital-подарок для клиентов агентства. Заходя в него, специальным образом зарегистрированный пользователь использует не только доступный широкой общественности функционал, но и может выбрать удобный для себя подарок: подписки на нейросети, сертификат в магазины косметики и др. Но в момент тестирования бота внутри компании создатели бота решили, что он будет полезен всем.

По данным аналитиков Time, мессенджера для бизнеса от «Т⁠-⁠Банка», активность в рабочие дни перед праздниками падает в среднем на 8,5% — все же сторонников перенести дела «на потом» оказывается чуть больше. В указанную пользователем дату бот «После праздников» напоминает обо всех накопившихся задачах, превращая спонтанную прокрастинацию в контролируемый и безопасный процесс.

«Декабрь — это всегда одновременно радостный и напряженный месяц. Мы решили поддержать клиентов легким инструментом, который снимет стресс и поможет сохранить продуктивность. Теперь бот доступен для всех желающих и будет работать весь предпраздничный период, помогая встретить январь с ясной головой и четким списком задач», — отметил основатель и CEO «АйNet» Руслан Миняжетдинов.

