CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения
|

Группа компаний «Уралхим» масштабировала корпоративное обучение с «Контур.Толком»

Компания по производству минеральных удобрений и химической продукции «Уралхим» организовала дистанционное обучение для сотрудников по всей России. Онлайн-мероприятия собирают до 1400 зрителей, а регулярные вебинары посещают до 300 слушателей. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В рамках развития корпоративного университета группа компаний «Уралхим» искала решение для организации качественного дистанционного обучения сотрудников, распределенных по разным регионам страны.

Владимир Брагарчук, руководитель проектов по развитию персонала Корпоративного университета АО «ОХК «Уралхим»: «Для нас критически важны два фактора: возможность проводить групповую работу через деление на комнаты и способность платформы стабильно работать с большим количеством участников. «Контур.Толк» полностью отвечает этим требованиям — инструмент удобный, простой в использовании и позволяет нам эффективно обучать сотрудников по всей стране».

В корпоративном университете Уралхима используют различные форматы обучения: программа развития «Школа руководителя 2.0» с командной работой в виртуальных комнатах, вебинары для специалистов, масштабные онлайн-мероприятия и корпоративные интеллектуальные игры. В компании также применяют ИИ-функциональность «Толка» для автоматического создания протоколов встреч.

Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре»: «Мы стремимся, чтобы онлайн-обучение с «Толком» было не только комфортным, но и интересным. Рады, что наши инструменты помогают делать разноформатные образовательные программы. А масштабируемость решения — от небольших тренингов с делением на виртуальные комнаты до трансляций на тысячи зрителей — позволяет выстраивать непрерывное обучение сотрудников независимо от их географического положения».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Все мобильники россиян поставят на учет, чтобы SIM-карты не попали во вражеские БПЛА

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

RuTube занялся технологическими разработками и научился обходиться без «Яндекс» и Google

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще