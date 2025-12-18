CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Клиенты CraftTalk смогут присоединиться к платформе для партнеров национального мессенджера Mах

Компания CraftTalk, разработчик ИИ-платформы для омниканальных коммуникаций и управления знаниями, участник Фонда «Сколково», запускает для своих корпоративных клиентов возможность присоединения к платформе для партнеров Mах. Об этом CNews сообщили представители СraftTalk.

Такая опция стала результатом ряда успешных интеграций CraftTalk и Мах для таких заказчиков компании как «Почта России», «Ингосстрах» и др. Благодаря накопленному опыту и отработанному взаимодействию существующие и новые клиенты CraftTalk получат подключение к платформе и смогут настроить работу в Mах своего корпоративного канала или чат-бота, включив их в общий контур коммуникаций со своими заказчиками.

Процедура подразумевает индивидуальную передачу и переход компании по специальной ссылке CraftTalk (DeepLink) с UTM-меткой. Заказчикам доступно подключение в трех вариантах: On-premise, в рамках корпоративного облака или из публичного облака в режиме SaaS.

«Наш приоритет – удобство и оперативность наших заказчиков. Мы видим запрос бизнеса на ведение коммуникаций в мессенджере Mах, который становится официальным защищенным каналом взаимодействия граждан, бизнеса и государства. Мы уже проработали с технической командой Mах все возможные варианты интеграции и находимся друг с другом в постоянном контакте по настройке взаимодействия под индивидуальные требования наших корпоративных клиентов», — сказал Денис Петухов, генеральный директор компании CraftTalk.


