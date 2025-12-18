«МегаФон» улучшил покрытие LTE-сети по дороге в аэропорт Томска

Абонентам «МегаФона» в пригороде Томска стало комфортнее пользоваться голосовыми вызовами и современными цифровыми сервисами. Оператор установил дополнительное телеком-оборудование в селе Богашево. Новая базовая станция поддерживает GSM и LTE стандарты, поэтому качество сотовой связи по достоинству оценят как владельцы современных гаджетов, так и кнопочных телефонов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Село Богашево входит в пригородную зону Томска. Здесь проживают более 4000 человек, которые регулярно сидят в соцсетях, активно общаются в мессенджерах, смотрят фильмы и слушают музыку, а еще удаленно учатся, работают и решают другие бытовые вопросы. Если год назад абоненты оператора в населенном пункте ежемесячно «генерили» по 41 ТБ информации, то сейчас уже по 52 ТБ. Такое повышение нагрузки на сеть служит сигналом для расширения инфраструктуры.

«Это вторая по счету базовая станция, введенная в эксплуатацию в Богашево в этом году. Тогда мы обеспечили надежное покрытие LTE-сети в юго-восточной части села, где расположены садовые товарищества, детский лагерь «Огонек» и санаторий-профилакторий «Строитель». А сейчас сделали акцент на частном жилом секторе. В зону улучшения также попали железнодорожная станция и часть дороги до аэропорта», – сказал директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.

Новый объект связи работает в различных частотных диапазонах. Они позволяют одновременно находиться онлайн большому количеству активных пользователей и обеспечивают стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий.

Строительство телеком-оборудования в Богашево расширило зону обслуживания технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технологию уже полюбили сельчане. Как показывает статистика оператора, 72% звонков они совершают в сетях четвертого поколения. За год показатель вырос на 56%.