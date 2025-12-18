CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Мобильный интернет МТС «забурлил» с новой скоростью в Аршане

МТС расширила покрытие сети в курортном поселке Аршан. В результате скорость мобильного интернета LTE выросла в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аршан известен лечебными минеральными источниками, санаториями, горными тропами, водопадами и буддийским храмом. Ускоренный интернет покрывает весь поселок и его достопримечательности, включая жилые и гостевые дома, магазины, территорию дацана, а также популярные туристические маршруты.

Установка нового телеком-оборудования в нескольких локациях Аршана позволила в полтора раза повысить скорость мобильного интернета и увеличить емкость сети, что дает возможность абонентам МТС с еще большим комфортом выходить в сеть, использовать соцсети и мессенджеры, просматривать видео и загружать приложения.

«Аршан — одно из любимых мест отдыха у жителей Бурятии, Иркутской области и других регионов страны. Главным магнитом для отдыхающих являются бальнеологические курорты и источники, которые бьют из-под земли круглый год. Проанализировав нагрузку на сеть, мы нарастили мощность оборудования, чтобы наши абоненты могли с комфортом использовать привычные цифровые сервисы, даже в периоды максимальной нагрузки на сеть, что особенно будет актуально на предстоящих новогодних праздниках», — отметила директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Все мобильники россиян поставят на учет, чтобы SIM-карты не попали во вражеские БПЛА

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

RuTube занялся технологическими разработками и научился обходиться без «Яндекс» и Google

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще