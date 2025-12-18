МТС к началу новогодних представлений прокачала связь в Городском дворце культуры Хабаровска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, развернула внутреннюю сеть связи в Городском дворце культуры Хабаровска. Специалисты МТС обеспечили качественной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом основные помещения учреждения, включая зрительные залы, репетиционные классы и конференц-зал. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС развернула внутри ГДК indoor-покрытие, позволяющее покрыть стабильной сетью помещения зданий со сложной архитектурой, где сигнал от внешних базовых станций может быть недостаточно сильным. Железобетонные перекрытия и конструктивные особенности ГДК ранее могли затруднять прохождение сигнала, особенно в часы пиковой нагрузки во время массовых мероприятий. Благодаря развернутой инфраструктуре МТС, посетители и сотрудники Дворца культуры получили возможность комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами: делиться фотографиями и видео с концертов, и новогодних представлений в соцсетях, а также оперативно связываться с близкими.

«Городской дворец культуры — это сердце культурной жизни Хабаровска. Здесь проходят концерты, фестивали, спектакли и, конечно, главные новогодние ёлки для детей. Мы понимаем, как важно для зрителей в этот праздничный период быть на связи с близкими, делиться теплыми моментами и впечатлениями с родными. Проведённые работы позволят гостям и сотрудникам Дворца культуры комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами без перебоев, даже когда залы заполнены», — сказала директор филиала МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Городской дворец культуры является одной из главных концертных и событийных площадок краевой столицы, где ежегодно проходит более 300 мероприятий. В декабре здесь традиционно стартует череда новогодних представлений для детей и взрослых, которые собирают тысячи зрителей.

Городской дворец культуры полностью адаптирован для маломобильных граждан: оборудован пандусами, лифтом, тактильной навигацией и специальной парковкой. Наличие устойчивой связи дополнительно повышает комфорт и безопасность пребывания в учреждении для всех посетителей.

Ранее МТС в Хабаровском крае реализовала ряд проектов по indoor-покрытию на ключевых объектах, таких как аэропорт, торговые центры «Стрелка», «Макси Молл» и «Броско Молл».