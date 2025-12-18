CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

На Wildberries появилась доставка готовой еды «Много лосося» с эксклюзивным набором роллов

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запускает экспресс-доставку готовых блюд от сети доставки готовой еды «Много лосося». Пользователи уже могут заказать популярные позиции суши и роллов прямо на онлайн-витрине Wildberries, а блюда будут приготовлены и доставлены от 30 минут. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

На первом этапе запуска услуга доставки действует в определенных районах Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга — в действующих зонах покрытия партнера. В дальнейшем география доставки будет масштабироваться.

Пользователи могут заказать блюда «Много лосося» на сайте и в приложении Wildberries и выбрать удобный слот для получения заказа. В свою очередь, подготовка заказа, упаковка и доставка до двери клиента происходит на стороне партнера. Курьерская служба «Много лосося» осуществляет доставку от 30 минут.

В рамках запуска сотрудничества с «Много лосося» на Wildberries также появился «Шоппинг-сет» — эксклюзивный набор роллов, созданный специально для маркетплейса и вдохновленный культурой онлайн-шопинга.

«Появление «Много лосося» на Wildberries продолжает тренд активного развития FoodTech-направления внутри нашей экосистемы. Мы создаем для пользователей максимально бесшовный сценарий покупок — когда на витрине маркетплейса можно быстро и удобно найти все необходимое и уникальное: от одежды, электроники, живых цветов и авиабилетов до роллов и суши от популярных ресторанов и фуд-сервисов. Платформа продолжает наращивать пул партнеров из ресторанной индустрии и создает единое цифровое окно для совершенно разных форматов шоппинга», — сказала руководитель направления доставки силами продавца РВБ Елизавета Шлеин.

Wildberries продолжит подключать к витрине экспресс-доставки крупных представителей ресторанной индустрии и расширять географию FoodTech-проектов. Инфраструктура маркетплейса и партнерская модель позволяют быстро масштабировать такие интеграции, создавая новые сценарии покупок и формируя единый цифровой опыт для миллионов пользователей.

На Wildberries уже можно найти собственную витрину магазина «Много лосося», на которой представлено меню бренда, сочетающее фирменные роллы, суши, поке, гедза, супы, салаты, а также пасту, несколько видов пиццы и другие варианты готовой еды. На витрине маркетплейса есть как классические блюда, так и эксклюзивные новинки фуд-сервиса.

