CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

«РТ МИС» запустил чат-бота для записи к врачу в национальном мессенджере Mах

С декабря 2025 года жители Ямало-Ненецкого автономного округа могут записаться на прием к врачу с помощью чат-бота в национальном мессенджере Mах. Это совместная разработка компании «РТ МИС» (входит в ГК «Ростелеком»), Департамента здравоохранения и МИАЦ региона. Об этом CNews сообщили представители «РТ МИС».

«Внедрение чат-бота – это важный шаг в развитии цифровизации здравоохранения Ямала. Мы делаем медицинские сервисы доступными и удобными для наших жителей. Интеграция с национальным мессенджером – это вызов сегодняшнего дня. Приняв его, мы даем пациентам возможность пользоваться электронными сервисами в сфере здравоохранения быстро и привычно еще и в новом формате. Это особенно значимо в современных условиях, когда доступ к некоторым цифровым сервисам может быть ограничен, а оповещение через Мах остается доступным», – сказала директор МИАЦ ЯНАО Ольга Белорус.

Новый сервис предоставляет круглосуточный доступ к записи и оперативно обновляемой информации. Он идентифицирует пациента по номеру СНИЛС и дате рождения. На выбор – запись на прием, просмотр текущих записей или отмена их при необходимости. С помощью бота можно выбрать специальность, ФИО врача, дату и время приема. Все записи, сделанные через чат-бот, также доступны на региональном портале медицинских услуг и в мобильном приложении «К врачу».

«Чат-бот, безусловно, повышает доступность медицинских услуг для пациентов и является ярким примером пациентоцентричного подхода в здравоохранении. В ближайшее время будут разработаны дополнительные сценарии получения услуг. Пациент сможет с помощью чат-бота в МАХ закрыть больничный лист онлайн, вызвать врача на дом, получить телемедицинскую консультацию», – сказал генеральный директор компании «РТ МИС» Дмитрий Зима.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Ученые из MIT объяснили, почему 95% компаний не получают от ИИ никакой пользы

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Доигрались с блокировками интернета. Абоненты массово бросают своих операторов и уходят к конкурентам, прихватив свой номер

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Twitch оштрафовали на шесть миллионов за неисполнение предписания Роскомнадзора

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще