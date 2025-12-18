CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

Т2 обеспечила связью самый северный населенный пункт России – Диксон

T2, российский оператор мобильной связи, обеспечил покрытие в поселке Диксон на полуострове Таймыр в Красноярском крае. Теперь 300 жителей самого северного населенного пункта России могут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом оператора. Обеспечение связью Диксона входит в программу по развитию сети в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах России.

Диксон расположен за Полярным кругом, в 500 километрах к северу от Норильска и Дудинки. Поселок состоит из двух частей – материковой и островной, разделенных проливом. Это одна из самых труднодоступных точек России с суровым арктическим климатом, где температура зимой опускается ниже -40°C, а полярная ночь длится несколько месяцев.

Оператор Т2 установил две базовые станции – по одной в каждой части поселка. Оборудование работает в стандартах 2G и 4G, что позволяет не только совершать звонки, но и пользоваться мобильным интернетом. Из-за отсутствия волоконно-оптических линий связи на этой территории специалисты компании организовали подключение станций к сети по спутниковому каналу. Это сложное техническое решение, которое требует особого дорогостоящего оборудования и точной настройки в условиях Крайнего Севера.

Базовые станции на локацию везли на барже по Енисею из Красноярска. Инженеры добирались по воздуху – специалистам пришлось ждать летной погоды больше двух недель, прежде чем попасть в поселок. Монтаж и настройку оборудования проводили в экстремальных погодных условиях, завершили работы уже во время полярной ночи.

Поселок Диксон назван в честь шведского мецената Оскара Диксона, финансировавшего полярные экспедиции в XIX веке. Активное развитие поселка началось в 1930-е гг. – Диксон стал ключевым портом на Северном морском пути. В советское время в Диксоне проживало до 5 тыс. человек. Сейчас поселок известен своими суровыми пейзажами, северным сиянием и богатой историей освоения Арктики.

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2, сказал: «Подключение к сети самого северного населенного пункта России – важный шаг в развитии инфраструктуры Арктики и обеспечении равного доступа к связи для всех жителей региона. Мобильная связь помогает поддерживать контакт с большой землей, получать важную информацию и быть в безопасности. Наша команда технической дирекции давно доказала, что готова принимать вызовы и обеспечивать доступную связь в любых климатических условиях. Впереди у нас большие планы по расширению сети в отдаленных регионах, и я уверен, что с последующими задачами Т2 справится так же успешно».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Доигрались с блокировками интернета. Абоненты массово бросают своих операторов и уходят к конкурентам, прихватив свой номер

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Все мобильники россиян поставят на учет, чтобы SIM-карты не попали во вражеские БПЛА

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

RuTube занялся технологическими разработками и научился обходиться без «Яндекс» и Google

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще