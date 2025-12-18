В краю «Корабельной чащи» Пришвина появилась связь МТС

МТС сообщила о расширении LTE-покрытия на территории Республики Коми. По итогам 2025 г. мобильную связь и высокоскоростной интернет МТС получили жители еще 10 малых населенных пунктов. В их числе — село Чернутьево в Удорском районе, окрестности которого вдохновили писателя Михаила Пришвина на создание повести-сказки «Корабельная чаща».

Сеть МТС заработала также для жителей деревень и поселков Троицко-Печорского, Койгородского, Усть-Куломского и Сысольского районов. В каждом из подключённых населённых пунктов проживает от 100 до 600 человек, а всего доступ к современной мобильной связи и интернету получили более 3 тыс. жителей. Новая инфраструктура позволяет пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом на скоростях, достаточных для работы с онлайн-сервисами, получения государственных услуг, общения в мессенджерах и соцсетях, чтения книг онлайн.

Заповедные места Коми стали источником вдохновения для писателя Михаила Пришвина. Здесь, в глухой тайге, на границе с Архангельской областью, в нынешнем Удорском районе, сохранился старинный сосновый бор, известный как заказник Корабельная чаща. Веками эти прямые и ровные сосны считались «корабельными» — подходящими для мачт и корпусов судов. Именно сюда в 1935 г. приезжал писатель. Он увидел в Удорских лесах «северное чудо» и позже написал одно из своих самых образных произведений — повесть-сказку «Корабельная чаща». Сегодня эти места — особо охраняемая территория, где двухсот-трехсотлетние сосны сохраняют первозданный облик северной тайги, встречаются краснокнижные растения, а также водится исчезающая популяция лесного северного оленя. Благодаря связи МТС туристы и местные жители теперь могут делиться красотой северных лесов в соцсетях и мессенджерах.

«Коми — это огромный северный мир с уникальными природными местами и удивительной историей. Мы гордимся, что делаем важное дело, когда связь появляется в деревнях и селах, которые окружены вековыми лесами, скрыты среди рек и зимних дорог. Это шаг к тому, чтобы каждый житель республики, в любом её уголке, чувствовал себя частью единого пространства, где возможности одинаковы для всех. В новом году мы продолжим работу по модернизации сети для повышения скорости интернета, подключению малых населённых пунктов Коми и расширению зоны покрытия в городах республики», — сказал директор МТС в Республике Коми Александр Самуйлов.

Ранее МТС сообщала о расширение покрытия в Усть-Цилемском, Ижемском, Корткеросском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Прилузском районах и городских округах Усинск, Инта, Вуктыл и Ухта, где доступ к современным цифровым услугам получили свыше 15 тыс. человек.