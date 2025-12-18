В «Яндекс Картах» появились зимние развлечения по всей России

В преддверии новогодних праздников в «Яндекс Картах» появились места с зимними активностями: катки, ярмарки, усадьбы Деда Мороза, елочные базары и другие праздничные развлечения. Пользователи могут изучить информацию о них и спланировать отдых на каникулах. Найти такие места можно в персональных рекомендациях, в разделе «Зима», или в поисковой строке «Карт» — например, по запросу «каток». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В 2025 г. на карте появилось около трех тысяч новогодних елок — это почти в два раза больше, чем в 2024 г. Их можно найти как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Главные елки городов-миллионников отображаются в виде 3D-моделей. Они украшены к Новому году шарами и гирляндами, а венчают их традиционные звезды. В ночном режиме в «Картах» гирлянды подсвечиваются. Больше всего елок на 10 тыс. жителей в Москве, Санкт-Петербурге и Волгограде. Кроме самих елок, в «Картах» также появилась информация о елочных базарах — всего в России их около 3,5 тыс.

Топ городов-миллионников по количеству елок на 10 тыс. жителей: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Нижний Новгород, Пермь, Ростов-на-Дону, Красноярск, Уфа, Казань, Краснодар, Воронеж, Омск, Екатеринбург, Самара, Челябинск, Новосибирск.

Кроме того, в «Яндекс Карты» добавили более 11 тыс. катков. Среди городов-миллионников больше всего катков на 10 тыс. жителей в Москве, на втором месте — Омск, на третьем — Новосибирск.

Топ городов-миллионников по количеству катков на 10 тыс. жителей: Москва, Омск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Ростов-на-Дону, Казань, Краснодар, Волгоград, Самара.