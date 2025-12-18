Wildberries запускает продажи капсульных домов

На Wildberries появились капсульные дома с технологией «онлайн-примерки» в виртуальном пространстве. Покупатели маркетплейса теперь могут оформить заказ готового строения онлайн и выбрать удобный способ получения — самовывозом или доставкой силами продавца. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Дома могут быть оснащены дизайнерской мебелью, премиальными материалами отделки, системой «умный дом», а также сауной с дровяной печью, соляной стеной и другими элементами. Монтаж капсулы занимает один день, а мобильная конструкция позволяет при необходимости перемещать дом в любую точку России и за ее пределы.

Дополнительно, в рамках запуска, Wildberries внедрила инструмент 3D-визуализации для карточек домов. Функционалом можно воспользоваться в пользовательском приложении Wildberries. Отметка с таким инструментом есть в карточке товаров — она отобразится в виде иконки с кубиком. Нажав на нее, пользователь через несколько секунд получит возможность «примерить» товар в режиме реального времени. Такой формат особенно важен при выборе крупногабаритных и сложных товаров, где визуальное восприятие напрямую влияет на решение о покупке.

«Запуск продаж капсульных домов и использование 3D-моделей в карточках товаров расширяет для покупателей возможности осознанного выбора, а для продавцов — инструменты презентации нестандартных категорий онлайн. Мы видим устойчивый интерес к энергоэффективным и мобильным решениям, а также к форматам, которые позволяют запускать новые туристические и жилые проекты быстро и без лишних барьеров», — отметила руководитель направления доставки силами продавца РВБ Елизавета Шлеин.

Производителем выступает российская компания «33 Богатыря» — разработчик и производитель капсульно-мобильных домов по собственным технологиям. Стоимость домов зависит от выбранного модельного ряда и дополнительных опций, которые покупатель может настроить индивидуально.

«Выход на Wildberries позволяет нам показать формат капсульных домов максимально наглядно — так, как это раньше было возможно только при личном визите. Для нас это не просто новый канал продаж, а шаг к развитию полноценного онлайн-рынка современного, энергоэффективного и мобильного жилья, в том числе для сферы туризма и глэмпинга», — сказал представитель компании «33 Богатыря».

Ассортимент будет постепенно расширяться. Заказать дома самовывозом можно уже в Москве и Московской области, а с доставкой — во всех регионах России.