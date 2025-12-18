CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce
|

«Яндекс» зафиксировал первые покупки через ИИ-агента в «Алисе AI»

«Яндекс» объявил о первых успешных транзакциях через бета-версию ИИ-агента «Найти дешевле» в «Алисе AI». Пользователи из листа ожидания уже оформляют заказы прямо в чате с нейросетью и в «Поиске» по принципу «Купить в один клик». Более миллиона человек записались на тестирование новой функции, доступ к которой постепенно расширяется.

Первые агентные транзакции фиксируют новый тренд в российской электронной коммерции — переход к модели, при которой пользователь взаимодействует с маркетплейсами и интернет-магазинами через ИИ-агента. Вместо самостоятельного поиска и сравнения цен покупатель делегирует эти задачи нейросети.

ИИ-агент «Найти дешевле» работает так: пользователь отправляет ссылку на товар в чат с «Алисой AI» и получает подборку предложений с низкими ценами. Агент анализирует миллиарды предложений от разных продавцов — маркетплейсов и локальных интернет-магазинов, проверяет наличие товаров с учётом региона покупателя и отбирает самые выгодные варианты.

Для части предложений доступно оформление заказа через чат – по кнопке «Купить в один клик» с безопасной оплатой через «Яндекс Пэй» и доставкой в пункт выдачи или курьером. На некоторые товары дополнительно отображается персональная скидка, доступная только в чате с нейросетью.

Вызвать ИИ-агента можно тремя способами: в чате с «Алисой AI», по кнопке «Найти дешевле» в «Яндекс Браузере» или по кнопке «Найти скидку» в «Поиске». О внедрении ИИ-агентов в «Алису AI» «Яндекс» объявил в конце октября.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Доигрались с блокировками интернета. Абоненты массово бросают своих операторов и уходят к конкурентам, прихватив свой номер

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Все мобильники россиян поставят на учет, чтобы SIM-карты не попали во вражеские БПЛА

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

RuTube занялся технологическими разработками и научился обходиться без «Яндекс» и Google

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще