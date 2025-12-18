«Яндекс» зафиксировал первые покупки через ИИ-агента в «Алисе AI»

«Яндекс» объявил о первых успешных транзакциях через бета-версию ИИ-агента «Найти дешевле» в «Алисе AI». Пользователи из листа ожидания уже оформляют заказы прямо в чате с нейросетью и в «Поиске» по принципу «Купить в один клик». Более миллиона человек записались на тестирование новой функции, доступ к которой постепенно расширяется.

Первые агентные транзакции фиксируют новый тренд в российской электронной коммерции — переход к модели, при которой пользователь взаимодействует с маркетплейсами и интернет-магазинами через ИИ-агента. Вместо самостоятельного поиска и сравнения цен покупатель делегирует эти задачи нейросети.

ИИ-агент «Найти дешевле» работает так: пользователь отправляет ссылку на товар в чат с «Алисой AI» и получает подборку предложений с низкими ценами. Агент анализирует миллиарды предложений от разных продавцов — маркетплейсов и локальных интернет-магазинов, проверяет наличие товаров с учётом региона покупателя и отбирает самые выгодные варианты.

Для части предложений доступно оформление заказа через чат – по кнопке «Купить в один клик» с безопасной оплатой через «Яндекс Пэй» и доставкой в пункт выдачи или курьером. На некоторые товары дополнительно отображается персональная скидка, доступная только в чате с нейросетью.

Вызвать ИИ-агента можно тремя способами: в чате с «Алисой AI», по кнопке «Найти дешевле» в «Яндекс Браузере» или по кнопке «Найти скидку» в «Поиске». О внедрении ИИ-агентов в «Алису AI» «Яндекс» объявил в конце октября.