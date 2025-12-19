«Авто.ру» впервые подвел персональные итоги года для пользователей и про них

На «Авто.ру» появился специальный раздел, доступ к которому получат все пользователи, которые в течение 2025 г. пользовались сервисом, будучи авторизованными. Для них подготовлена наглядная визуализация ключевых моментов, связанных с использованием сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

Кнопка перехода к итогам расположена на главном экране на всех платформах и открывает серию сторис, показывающих самые яркие моменты: минуты проведенные за просмотром хороших машин, число открытых объявлений, личный топ любимых моделей и главная марка в 2025 г. В зависимости от результатов пользователь может получить дополнительный слайд с тайным посланием от одного из популярных автомобильных блогеров.

За последние годы «Авто.ру» превратился из площадки для покупки-продажи машин в большую экосистему полезных для автолюбителей сервисов. Поэтому в своих итогах пользователи также увидят карту своей активности в Журнале «Авто.ру», где они могли оставлять комментарии к редакционным статьям и новостям, в Бортжурнале, предназначенном для обмена опытом и поиска ответов на любые темы, связанные с владением автомобилем и даже сколько денег удалось сэкономить благодаря бесплатным отчетам с историей эксплуатации машины. Все, кто принял участие в Большом экзамене ПДД и голосовании премии «Новинка года» получили памятные ачивки, которыми можно поделиться с друзьями, как и другими итогами личного автогода.

В дополнение к пользовательским итогам эксперты «Авто.ру» собрали подборку самых просматриваемых объявлений этого года, а также топ-5 самых любимых марок и моделей, которые пользователи чаще всего ставили в Гараж мечты. Чаще всего в 2025 г. пользователи «Авто.ру» мечтали об автомобилях марок: BMW, Toyota, Audi, Lada, Kia. Среди моделей первенство разумеется также за представителем баварской марки – BMW 5, за которой следуют Toyota Rav4, BMW 3, Honda CR-V и Toyota Camry. Спорткар Porsche 911 лишь замыкает первую десятку автомобилей мечты.

Тремя объявлениями в сегменте автомобилей с пробегом, получивших самое большое количество просмотров за время размещения стали действительно уникальные экземпляры. На первом месте оказался гиперкар Bugatti Veyron, несмотря на цену в 420 млн руб., автомобиль уже продан. Серебро осталось за Mitsuoka Galue 2002 года выпуска. Продавец утверждает, что это единственная в России машина. Третья строчка досталась неприметному, если бы не цена в 1 млрд руб., минивэну Mercedes-Benz Viano. Уникальность этому 17-летнему автомобилю придает личность его прежнего владельца. Продавец утверждает, что именно в нем многие часы между выступлениями провел король российской поп-сцены Филипп Киркоров.