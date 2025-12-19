«Бит.Аутентификатор» от «Первого Бита» стал поддерживать безопасную mfa-авторизацию через мессенджер Max

Компания «Первый Бит», российский разработчик и интегратор ИТ-решений для предприятий различного масштаба, представила ключевое обновление продукта для многофакторной аутентификации «Бит.Аутентификатор». Теперь подтверждение доступа можно получать в мессенджере Max. Такая возможность делает защиту корпоративных учетных записей и данных не только надежной, но и максимально удобной для сотрудников. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Последние исследования подтверждают, что каждый третий инцидент ИБ в России — из-за слабой аутентификации. Пароли теряются, фишинг становится все изощренней, а классические SMS задерживаются или блокируются. В этих условиях интеграция с Max позволяет получать push напрямую в мессенджере, ускоряя подтверждение и снижая риск пропуска важного уведомления.

«Бит.Аутентификатор» — это российское решение для многофакторной аутентификации (MFA), защищающее от взлома и утечек данных доступы к корпоративным системам, включая «1С», Microsoft 365, Active Directory, банковские, бухгалтерские и облачные сервисы. Даже если логин и пароль окажутся скомпрометированы, доступ третьих лиц будет невозможен без подтверждения второго фактора.

«Бит.Аутентификатор» включен в реестр российского ПО (№24 551) и работает по модели безопасности Zero Trust — а значит, не получает и не хранит реальные пароли пользователей.

Особенность «Бит.Аутентификатора» — в гибкости конфигурирования: компания сама решает, каким способом пользователи могут подтверждать вход в корпоративные системы. Сервис позволяет подтверждать аутентификацию с помощью Telegram, «Яндекс.Ключ», телефонного звонка или мобильного приложения, а теперь — и через защищенный мессенджер Max.

Как это работает? После того, как пользователь вводит привычные логин и пароль в корпоративный сервис, ему поступает push-уведомление через выбранный мессенджер с просьбой подтвердить вход. Без подтверждения второго фактора доступ к системе получить нельзя — система мгновенно блокирует попытки авторизации, исключая сторонние вмешательства.

«Наша задача — защищать бизнес, не усложняя процессы. Безопасность должна быть такой же удобной, как ежедневная коммуникация в мессенджере. Max — еще один шаг к невидимой, но эффективной защите. Работа с «Бит.Аутентификатором» становится для сотрудника интуитивной и естественной, а для бизнеса — дает реальный, измеримый прирост защищенности», — сказал руководитель департамента информационных технологий компании «Первый Бит» Максим Горин.