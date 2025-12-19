Каршеринг BelkaCar запустил новый тариф «В Москву»

Сервис каршеринга BelkaCar объявил о запуске нового тарифа для поездок в Москву. Его можно использовать для поездок в столицу из Санкт-Петербурга или Краснодара, доступен для всех автомобилей, кроме машин по фильтру «Долгая аренда».

Поездка из Санкт-Петербурга в Москву включает 18 часов, 1 тыс. км пробега и 45 литров топлива за 1 руб.

Поездка из Краснодара включает 48 часов, 1,6 тыс. километров за 1 руб.

Тарификация сверх включенного лимита составит 5 руб/мин за передержку и 13 руб/мин за перепробег. Заправка в дороге будет доступна по топливной карте или штрихкоду.

Специальные условия тарифа действуют в том случае, если пользователь завершит аренду в зоне завершения аренды в Москве. Подойдет любая разрешенная зона, кроме Центрального округа. Завершить аренду можно через службу поддержки BelkaCar.