«Кинопоиск» представил персональные титры для пользователей и предложил им поставить оценку своему киногоду

В конце 2025 г. любителей кино ждут персональные истории по итогам их года, рассказанные через титры: в них попадут любимые и популярные персоны 2025 г., а сама история обретет облик благодаря технологиям Alice AI. Об этом CNews сообщили представители «Кинопоиска».

На «Кинопоиске» появились титры — карточки, которые персонально для каждого созданы на основе просмотров, оценок и посещений страниц фильмов и сериалов. В зависимости от предпочтений и активности на платформе в течение года персональная история в титрах получит определенный жанр, режиссера, сценариста, композитора, а также сюжет и постер, сгенерированные с помощью технологий Alice AI. Также у пользователей появятся «сцена после титров» с обращением от звездного гостя и возможность оценить свой киногод.

Персональные титры уже доступны на сайте «Кинопоиска» и в обновленной версии мобильных приложений.

Титры подводят итоги киногода, который пользователь провел с «Кинопоиском». Режиссер для персональной истории выбран на основе первого оцененного, просмотренного или заинтересовавшего фильма или сериала, сценарист — последнего такого проекта на момент сбора статистики.

Самыми популярными режиссерами по количеству оценок их фильмографии в 2025 г. стали Николай Лебедев («Кракен»), Констатин Смирнов («Телохранители», «Волчок»), Сергей Тарамаев («Фишер»), Гай Ричи («Гангстерленд») и Динар Гарипов («Камбэк»), а сценаристами — Илья Куликов («Камбэк»), Алексей Сидоров («Кракен»), Люк Бессон («Дракула»), Шон Бейкер («Анора») и Алексей Литвиненко («Батя 2. Дед»). Композитора для персональных титров определяли по наибольшему количеству часов, проведенных за просмотром его проекта, оценке пользователя или самому рейтинговому фильму или сериалу персоны в соответствующем титрам жанре.

В 2025 г. вся история просмотров, оценок и активности на платформе получит визуальное воплощение: для каждого на основе его статистики будет создана персональная история с названием, постером и кратким описанием сюжета — все они созданы на базе технологий Alice AI. Оживить собственный постер можно в мобильном приложении «Алисы», а поделиться титрами и результатами — в соцсетях и мессенджерах.

Особой благодарности в титрах удостоятся пользователи с друзьями на «Кинопоиске», число которых на сервисе уже достигло 1 млн, так же как и спортивные команды и лиги, с которыми любители спорта провели больше всего времени в 2025 г.

В декабре «Кинопоиск» подводит итоги 2025 г. В соответствующем разделе медиа собраны списки лучших фильмов, сериалов, фильмов и игр, за которые голосовала редакция в этом году. 22 декабря 2025 г. в разделе появится ключевой материал итогов с 25 лучшими российскими сериалами, выпущенными отечественными стримингами за последние пять лет.

