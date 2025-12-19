CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

«Предложи детективы в замкнутом пространстве»: нейросеть в «Яндекс Книгах» посоветует произведение под запрос

В «Яндекс Книгах» появился новый раздел «AI про книги» — в нем искусственный интеллект помогает выбирать книги под любой запрос. Новая функция работает на базе Alice AI, семейства генеративных моделей «Яндекса», и призвана решить одну из главных проблем читателей — сложность выбора следующей книги. В будущем в разделе появятся и другие сценарии. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Книг».

По данным исследований сервиса, 35% подписчиков не знают, что почитать, чтобы не пожалеть о потраченном времени. В процессе подбора книги они обращают внимание не только на жанр или автора, но и на другие подсказки, которых может быть несколько: 58% подписчиков доверяют персональным рекомендациям, 56% считают важным находить книги, которые хочется дочитать или дослушать до конца, а 29% обращают внимание на произведения, по которым были сняты фильмы или сериалы.

В разделе «AI про книги» можно написать вопрос в свободной форме, например: «посоветуй книгу про любовь», «найди книги, похожие на ведьмака», «предложи книги про олимпийский богов». Алгоритм подберет книги из обширного каталога «Яндекс Книг», учитывая не только сам запрос, но и индивидуальные предпочтения пользователя, его историю чтения и взаимодействие с сервисом.

Искусственный интеллект в «Яндекс Книгах» помогают читать и слушать книги когда и где удобно. В сервисе есть виртуальный рассказчик — он озвучивает книги, у которых нет аудиоверсии от издателя. Пользователи могут переключаться между чтением и прослушиванием, продолжая с того места, где остановились.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Wildberries решил подвинуть Сбербанк и «Яндекс». Запущен сервис экспресс-доставки товаров и еды

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Власти ищут способы протянуть интернет в домохозяйства в деревнях и поселках

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Северокорейские хакеры поставили в 2025 г. рекорд результативности. Украдено криптовалюты на $2,02 млрд

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще