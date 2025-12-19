Спрос на готовые масштабируемые e-commerce-решения вырос на 10%

По оценке ГК «Корус Консалтинг» за последний год спрос на готовые e-commerce решения, которые позволяют быстро запускать базовую функциональность для автоматизации B2B-продаж, увеличился на 10%. При этом бизнес ожидает, что решение можно запустить быстро, с минимальными затратами и в дальнейшем развивать до уровня комплексной платформы. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

В ряде отраслей растет спрос на персонализированную бизнес-логику в системах, а также на объединение различных B2B-процессов электронной коммерции (закупки, продажи, онбординг партнеров) в формате единого окна. Такой спрос формируют прежде всего зрелые компании со сложным ИТ-ландшафтом (ритейл, нефтегаз, FMCG, промышленное производство). В то же время для большинства клиентов выбор конкретного вендора не критичен: им важно, чтобы решение можно было запустить быстрее и экономичнее (коробочные версии), и чтобы система позволяла поддерживать все рабочие процессы при масштабировании бизнеса без роста издержек. Подобный запрос отражает зрелость рынка и растущее стремление бизнеса выстроить прозрачные, управляемые, сквозные процессы в рамках электронной коммерции, которые зачастую требуют реализации с помощью платформенной архитектуры.

Такой тренд подтверждают рыночные данные: согласно отраслевому отчету Data Insight по B2B и B2G онлайн-продажам и закупкам, совокупный объем рынка B2B и B2G-закупок в России к 2030 г. может превысить 150 трлн руб. При этом, как подтверждает анализ запросов клиентов «Корус Консалтинг», компании переходят от базовых ИТ-решений для оформления B2B-заказов к платформам, с помощью которых автоматизируют, в том числе, и смежные процессы в B2B e-commerce: закупки для собственных нужд, обучение партнеров и клиентов, и т.д. Такой переход к готовым решениям, а также к платформенной архитектуре связан не только с ростом объема B2B онлайн-продаж, но и с необходимостью компаний снижать операционные издержки на фоне текущей экономической ситуации. Компании стремятся ускорять запуск продаж, сокращать объем ручных операций и оптимизировать стоимость сопровождения ИТ-систем. Сочетание экономического эффекта и зрелости рынка стимулирует бизнес переходить от базовых инструментов к более комплексным цифровым платформам

«Еще в начале 2024 г. в ответ на формирующийся рыночный запрос на комплексные e-commerce решения, в «Корус Консалтинг» запустили комплексную e-commerce платформу «Бустрейд» для автоматизации продаж, закупок и сервиса. И сейчас мы видим, как эволюционирует характер спроса. Сегодня клиенты хотят реализовывать все более сложные сценарии — объединить в едином окне закупки и продажи, работу с поставщиками и обучение партнеров. Чтобы удовлетворить спрос, мы постоянно развиваем платформу и добавляем на нее все больше инструментов автоматизации. Так, например, мы разработали собственное расширение для интеграции «Бустрейд» с учетными системами «1С:ERP», «1С:Управление торговлей» и «1С:Комплексная автоматизация», наиболее востребованных среди заказчиков в ритейле, оптовой торговле, дистрибуции и производстве, чтобы снизить стоимость внедрения продукта, сократить сроки запуска и сделать автоматизацию доступнее для бизнеса», — сказала Мария Бар-Бирюкова, директор департамента e-commerce ГК «Корус Консалтинг».