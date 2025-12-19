Wildberries запустила персональные итоги года для покупателей

В мобильном приложении Wildberries впервые стали доступны персональные итоги года. Новый раздел позволяет покупателям узнать, каким был их год на платформе — от покупательских привычек до полученной выгоды. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

В итогах года пользователи могут посмотреть, в каких категориях они совершали покупки чаще всего, сколько товаров заказали за год, а также какую сумму удалось сэкономить за счет скидок и инструментов платформы.

Персональные итоги формируются на основе данных о покупках за год и доступны каждому пользователю в профиле мобильного приложения Wildberries, если он хоть раз оформил заказ за указанный период.

Формат «итогов года» дополняет пользовательский опыт и позволяет покупателям в наглядной форме проанализировать свои покупки и взаимодействие с сервисом.