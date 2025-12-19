CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Wildberries запустила персональные итоги года для покупателей

В мобильном приложении Wildberries впервые стали доступны персональные итоги года. Новый раздел позволяет покупателям узнать, каким был их год на платформе — от покупательских привычек до полученной выгоды. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

В итогах года пользователи могут посмотреть, в каких категориях они совершали покупки чаще всего, сколько товаров заказали за год, а также какую сумму удалось сэкономить за счет скидок и инструментов платформы.

Персональные итоги формируются на основе данных о покупках за год и доступны каждому пользователю в профиле мобильного приложения Wildberries, если он хоть раз оформил заказ за указанный период.

Формат «итогов года» дополняет пользовательский опыт и позволяет покупателям в наглядной форме проанализировать свои покупки и взаимодействие с сервисом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Wildberries решил подвинуть Сбербанк и «Яндекс». Запущен сервис экспресс-доставки товаров и еды

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Власти ищут способы протянуть интернет в домохозяйства в деревнях и поселках

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Северокорейские хакеры поставили в 2025 г. рекорд результативности. Украдено криптовалюты на $2,02 млрд

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще